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Conductora de ‘Sale el Sol’ despide con dolor a su padre: “Si existen más universos, espero que en todos seas mi papá”

A través del programa se confirmo la noticia y le expresaron sus condolencias.

Julio 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Kati Zaragoza enfrenta la pérdida de su padre.

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“En ‘Sale el Sol’ nos unimos con profundo dolor a la pena que embarga a nuestra querida Kati Zaragoza por el sensible fallecimiento de su padre”.

Este lunes 27 de julio, el programa matutino ‘Sale el Sol’ de Imagen confirmó la muerte de Roger Antonio Zaragoza, el padre de la conductora Kati Zaragoza. Las condolencias no se hicieron esperar para la presentadora.

Mauricio Mancera y Gaby Ramírez fueron algunos de sus compañeros que le expresaron su cariño a través de comentarios. A ellos se sumaron fanáticos con mensajes de apoyo ante la perdida de su padre.

Hasta le momento, Zaragoza no ha emitido declaraciones y se desconoce el motivo del deceso del señor Roger.

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El encargado de dar a conocer la triste noticia fue el propio programa.

“En ‘Sale el Sol’ nos unimos con profundo dolor a la pena que embarga a nuestra querida Kati Zaragoza por el sensible fallecimiento de su padre, el señor Roger Antonio Zaragoza. ¡Descanse en paz!”, se lee en el mensaje.

Kati dio a conocer la gran unión que tenía con su padre con un mensaje que compartió el pasado 17 de junio por el Día del Padre.

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“Si existen más universos, espero que en todos seas mi papá. Feliz día del padre al amor de mi vida”.

Descanse en paz.

Sale El Sol Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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