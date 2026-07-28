Mariana Echeverría volvió a La Casa de los Famosos México tras dos años de la polémica

La polémica exparticipante de La Casa de los Famosos México 2024 se quedó sin trabajo en televisión después de la experiencia, pero el tiempo ya pasó, y este 2026 Mariana Echeverría volvió a los foros de EndemolShine Boomdog.

Su paso por la segunda temporada le valió críticas y que el público no le perdonara sus actos, por lo que se convirtió en una de las villanas de aquella edición donde ganó Mario Bezares

Mariana llegó con mucho trabajo, entre “El hotel VIP”, “Hoy” y “Me Caigo de Risa”, pero tras la controversia cuidó su imagen y se enfocó en su familia.

Echeverría decidió volver, y este lunes 27 de julio la volvimos a ver en los foros de La Casa de los Famosos México, como panelistas junto al Borrego Nava y René Franco.

El paso de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos trajo consecuencias. No solo en su relación con el público, sino hasta convertirse en un referente de la cultura popular.

Apodada Lady Mangos, un capítulo de La Rosa de Guadalupe recreó la polémica por un mango, que colocó a Mariana en el papel de villana vs. Briggitte Bozzo.