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Alejandro Ibarra nos habla de su lucha contra la disfonía espasmódica, un padecimiento neurológico incurable

Tardaron 25 años en diagnosticarle la enfermedad. Este 2026 vuelve a las telenovelas con “Sabor a ti”

Marzo 29, 2026 • 
Grisel Vaca
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Alejandro Ibarra

Alejandro Ibarra está de vuelta en los melodramas. Tras el éxito obtenido con su personaje en Monteverde, el intérprete se integra al elenco de Sabor a ti, la nueva producción de Lucero Suárez. Sin embargo, su regreso a los foros de grabación no solo significa un nuevo reto actoral, sino también la continuación de una batalla personal contra una enfermedad que afecta directamente su herramienta fundamental: la voz.

En el arranque de grabaciones del melodrama, Alejandro Ibarra conversó con TVyNovelas y abrió su corazón sobre cómo vive con la disfonía espasmódica, un padecimiento neurológico crónico e incurable que padece desde hace años y que afecta sus cuerdas vocales.

Es difícil a veces porque es como una bailarina que tiene mal la rodilla, o como un futbolista que tiene mal el ligamento, y yo tengo mal la voz, que es mi herramienta de trabajo. Un guitarrista con Parkinson, obviamente es complicado, pero bueno, he ido agarrando mis mañas”, expresó con honestidad, utilizando metáforas para ilustrar la complejidad de su día a día.

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Alejandro Flores

A pesar de las dificultades, Alejandro se muestra resiliente y agradecido por seguir activo en lo que ama. “Al final seguir aquí, trabajando ya es mucho”, afirmó.

El actor reveló que uno de los procesos más desgastantes no fue aceptar la enfermedad, sino obtener un diagnóstico certero.

Durante 25 años, los especialistas le decían que no tenía nada, lo que generó incertidumbre y frustración.

“Lo que me costó trabajo fue el diagnóstico, porque todos los doctores me decían que no tenía nada, porque las cuerdas estaban bien, pero el problema no es de ahí, es un cable del cerebro el que está mal. Y para llegar a ese diagnóstico, fueron 25 años”, confesó.

Actualmente, Alejandro Ibarra se somete a inyecciones periódicas de bótox en las cuerdas vocales para controlar los espasmos. Descartó que la terapia de lenguaje convencional funcione para su caso. “No se puede, no tiene nada que ver, sólo es inyectarme bótox en las cuerdas vocales y esperar resultados”, explicó.

El tratamiento es constante mientras trabaja: “Estoy bien, me inyectaron, pero espasmos voy a tener todo el tiempo. De repente aparecen como ‘gallitos’ (en la voz), y como a la mitad de la telenovela tendré que darme otro piquete y luego otro. Así me la llevo. Y cuando no hago telenovela pues no me inyecto, no pasa nada”.

En “Sabor a ti”, Alejandro dejará atrás el hábito de “Padre Gabriel” de Monteverde para dar vida a un hombre con una historia de amor poco convencional. “Me divierto haciéndola de padre, pero era momento de darle un giro”, comentó.

Su nuevo papel es el de un viudo en repetidas ocasiones. “Soy viudo de tres mujeres y las tres murieron de lo mismo; y tengo tres hijos de diferentes mamás; entonces, ahora viene una chica muy joven y muy bella a casarse conmigo”, detalló.

Sobre la marcada diferencia de edad con su interés romántico en la ficción, el actor bromeó: “Es mucho colágeno. Yo creo que no hay edad para el amor, no lo sé, en mi caso no he experimentado tanto rango de diferencia”.

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