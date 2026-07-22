Despiden a Plas Johnson, el saxofonista detrás de la icónica canción de ‘La Pantera Rosa’

Medios locales recogen la noticia de la muerte de Plas Johnson, el músico de jazz conocido por interpretar el solo de saxofón de la canción de ‘La Pantera Rosa’ y también ganador del Grammy.

Johnson murió el 15 de julio a los 94 años.

El músico se especializó en jump blues y R&B antes de convertirse en un respetado intérprete de sesión, tanto en vivo como en estudio.

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Johnson grabó junto a grandes figuras como Frank Sinatra, Nat ‘King’ Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.

El icónico tema de la película ‘La Pantera Rosa’, de 1963, con la interpretación de Peter Sellers como el torpe inspector Jacques Clouseau, estaba liderado por el solo de saxofón de Plas.

Fue Henry Mancini quien compuso la melodía para Johnson, quien había ganado reconocimiento de un estilo ágil gracias a su trabajo como integrante de ‘The Wrecking Crew’ una banda de Los Ángeles que eran la primera opción de productores y ejecutivos discográficos.

En un documental de 2008 sobre ‘The Wrecking Crew’, el propio saxofonista indicó que no era extraño que su trabajo no fuera acreditado y sin pago. Además, también se omitían los nombres de los músicos de sesión en los discos para no herir el ego de los integrantes de la banda.

“Peor que no recibir el dinero por tocar en un disco de éxito, que vendió un millón de copias, era ni siquiera tener tu nombre en ellos. Y ellos van y sacan a unos chicos blancos recién salidos de secundaria, los ponen de gira y los llaman con el mismo nombre”, dijo Plas Johnson.

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Nacido en Luisiana, Johnson también estuvo 15 años en la banda del programa de Merv Griffin, un popular talk show de televisión.

Descanse en paz.