Fede Vigevani NO ES EL PRIMER infiltrado en un reality, hace 11 años entró a ‘Big Brother’ “el habitante 15”

“Este secreto es entre ustedes y yo. Tenemos una misma misión: es poner patas para arriba ‘La Casa de los Famosos México’”.

Hace 11 años, se estrenaba ‘Big Brother México 2015’, emisión que fue conducida por Adela Micha. Dentro los participantes se encontraban Ana, Sargento Rap, Shira, Rossana, ‘El Rudo’ y Lili.

Eran 15 los habitantes elegidos para ingresar la primera casa más famosa de México, sin embargo, no todos fueron elegidos por medio de un casting.

Adela Micha reveló al séptimo concursante sin que nadie advirtiera que se trataba de un infiltrado de la propia producción. Se trataba de Daniel Villarreal. Tenía 31 años y era originario de Monterrey, Nuevo León. El diseñador gráfico aseguraba que entre sus hobbies estaba cocinar, la música y la fotografía.

TE RECOMENDAMOS: Fede Vigevani es el infiltrado: ¿Qué significa su papel en La Casa de los Famosos México 2026?

En aquel momento, el concursante conversó con Adela, bromeó sobre su belleza y se desenvolvió con naturalidad. Sin embargo, después se reveló que Dan era un actor contratado para causar problemáticas entre los concursantes. Incluso fue capaz de crear situaciones de acuerdo a lo que los televidentes le pedían.

En tanto, ninguno de los participantes se imaginaban que era infiltrado y todos pensaban que era uno más de ellos.

Dentro de las acciones que llevó a cabo, Dan eligió salvar su maleta antes que las de sus seis compañeros. Esto causó enojo, pues las valijas de los habitantes fueron destruidas con todas sus pertenencias por una gran máquina.

Además, Dan fue designado como jefe de la casa y también tenía inmunidad, por lo que no pudo ser sacado del reality hasta que cumplió su propósito.

Finalmente, abandonó el programa para ceder su lugar al segundo puesto en la votación de “el habitante 15”.

¿Quién es Fede Vigevani dentro de ‘La Casa De Los Famosos México 2026?

En el arranque de la edición 2026 del reality, ‘La Jefa’ y Galilea Montijo, revelaron que el youtuber uruguayo sería un infiltrado y cómplice del público “por tiempo limitado”.

“Este secreto es entre ustedes y yo. Tenemos una misma misión: es poner patas para arriba ‘La Casa de los Famosos México’”, advirtió Fede en una cápsula.

“Todos atentos, porque desde el grupo oficial de ‘La Casa de los Famosos México’ en WhatsApp van a decidir qué voy a hacer dentro de ‘La Casa’. Su voluntad será mi desafío”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Fede Vigevani robó el PAPEL HIGIÉNICO en LCDLFM, lo escondió y en poco tiempo Mariana lo encontró

Vigevani tuvo como primer misión “esconder el papel de baño de ‘La Casa’”.