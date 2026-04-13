Integrante de ’No Doubt’ destapa que tiene PARKINSON y que aún acompañará a la banda a su gira

“He estado experimentando una serie de síntomas, por lo que fui con mi doctor, fui con un neurólogo, me hicieron un examen...”.

El guitarrista de la banda ’No Doubt’ abrió su corazón y compartió que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. A través de un video que colgó en sus redes sociales, el músico, con un semblante sereno, expresó a sus seguidores que tenía una noticia, esto después de agradecer por todas las muestras de amor que ha recibido en su trayectoria con la agrupación.

“Sólo quiero saludarlos, en los últimos meses, he estado preparándome para los primeros shows de ‘No Doubt’, ha sido muy divertido ver hacia atrás; todas las fotografías y reaprendiendo algunas de las canciones, creando todos los videos que se verán en pantalla, todo eso me hace pensar en lo agradecido que estoy, el camino que mi vida ha tomado como músico durante todos estos años, a mi familia, amigos y escuchas, a ti y a todas las personas que han ido a nuestros conciertos todos estos años, gracias”.

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Al tiempo, dio paso al anuncio que involucra directamente a su salud.

“La otra cosa que quería decirles tiene que ver con mi salud, desde hace unos años he estado experimentando una serie de síntomas, por lo que fui con mi doctor, fui con un neurólogo, me hicieron un examen y fue diagnosticado con temprana enfermedad de Parkinson”.

Pese a su fortaleza, el músico reconoció que no era una situación fácil y que, desde que conoció su diagnóstico, se ha enfrentado a una batalla diaria.

Y frente a la adversidad, Tom dijo a sus fans que tenía grandes noticias, pues pese a la enfermedad, que se caracteriza por desestabilizar las capacidades motoras y la rigidez, la detección temprana le permitirá seguir tocando con ’No Doubt’.

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“Aún puedo seguir tocando música, aún puedo seguir tocando la guitarra, lo he estado haciendo muy bien y, la otra cosa es que me he estado sintiendo muy inspirado por tantas personas allá afuera, que hablan de su padecimiento, a través de sus redes sociales y creo que eso ayuda a clarificar todo el estigma y también conocer la importancia de la prevención y la investigación”.

Uno de sus compañeros de agrupación, Tony Kanal, comentó la publicación con un emotivo mensaje: ”Te amo más allá de las palabras, amigo mío, no puedo esperar a subir al escenario contigo otra vez”.