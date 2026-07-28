Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Cuál fue el rating del estreno de La Casa de los Famosos México 2026?

Como siempre, la gala batió récords de audiencia.

Julio 27, 2026 • 
TVyNovelas
galilea-montijo-estreno-casa-famosos-mexico.jpg

Galilea Montijo en Casa de los Famosos México

Octavio Lazcano

La Gala de estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México fue lo más visto en televisión abierta.

Con Galilea Montijo como conductora, quien se lució con un vestido que integraba luces LED, la gala dio arranque a la cuarta temporada del reality show que terminará hasta octubre.

Para esta primera gala, a nivel nacional, registró un alcance de 12.1 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM.

El exitoso reality también conducido por Odalys Ramírez y Diego De Erice superó a su competencia por 100%.

En esta cuarta edición de La Casa de los Famosos México participan 18 famosos, de los cuales ya resultó nominado Aldo Rendón.

¿De qué trata La Casa de los Famosos?

Es un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La Casa de los Famosos México, es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, que se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. Por la plataforma ViX, La Casa de los Famosos México puede ser vista en vivo 24/7.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

gemagaroa--.jpg
Famosos
Gema Garoa está de luto por muerte de su padre
Julio 25, 2026
 · 
TVyNovelas
florvignia--.jpg
Famosos
¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?
Julio 14, 2026
 · 
TVyNovelas
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

La Casa de los Famosos México
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marianaochoa-soltera.jpg
Famosos
Mariana Ochoa entró SOLTERA a La Casa de los Famosos México: Terminó con su novio tras 8 años
Julio 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Karol-G.jpg
Famosos
Karol G termina ATRAPADA EN UNA PLATAFORMA del escenario en pleno concierto; esto se sabe sobre su salud
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Papel-de-bano-LCDLFM.jpg
Famosos
Fede Vigevani robó el PAPEL HIGIÉNICO en LCDLFM, lo escondió y en poco tiempo Mariana lo encontró
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
gema-garoa---luto.jpg
Famosos
Gema Garoa pide que no le tengan lástima: Quiere vivir el duelo por muerte de su padre en La Casa de los Famosos México 2026
Julio 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Coach-fisicoculturista.jpg
Viral
Fisicoculturista y coach as3s1nó a sus padres e hirió a su hermano de 13 años; había SALIDO DE ANEXO
La policía encontró al principal sospechoso con un comportamiento errático, pronunciando mensajes incoherentes e incluso invitándolos a ingresas a la casa.
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
fedevigevani-casa-.jpg
Famosos
Fede Vigevani es el infiltrado: ¿Qué significa su papel en La Casa de los Famosos México 2026?
El youtuber entró con tareas a cumplir... Y el público tiene todo el poder.
Julio 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
habitaciones-habitantes----casa-famosos.jpg
Famosos
¿Cómo quedaron conformadas Ibiza, Tulum y Malibú, las 3 habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026? Lista de capitanes
Karina, Aldo y Fede fueron los capitanes de cada habitación.
Julio 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
bobby larios.jpg
Famosos
Bobby Larios sale de Survivor con una impactante lesión: “Me tengo que someter a una operación”
El actor y productor fue eliminado tras perder el juego de extinción contra Azalia
Julio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores