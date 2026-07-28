¿Cuál fue el rating del estreno de La Casa de los Famosos México 2026?

La Gala de estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México fue lo más visto en televisión abierta.

Con Galilea Montijo como conductora, quien se lució con un vestido que integraba luces LED, la gala dio arranque a la cuarta temporada del reality show que terminará hasta octubre.

Para esta primera gala, a nivel nacional, registró un alcance de 12.1 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM.

El exitoso reality también conducido por Odalys Ramírez y Diego De Erice superó a su competencia por 100%.

En esta cuarta edición de La Casa de los Famosos México participan 18 famosos, de los cuales ya resultó nominado Aldo Rendón.

¿De qué trata La Casa de los Famosos?

Es un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La Casa de los Famosos México, es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, que se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. Por la plataforma ViX, La Casa de los Famosos México puede ser vista en vivo 24/7.