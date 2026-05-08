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Tras la polémica de “Un vals” y su boda pospuesta, Nodal estrena canción de desamor:"Yo salgo sobrando”

“Miel con licor” es otra de las canciones que estarán en el álbum que prepara para lanzar en mayo

Mayo 07, 2026 • 
Alejandro Flores
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Nodal estrena imagen y canción

Instagram

Dice Christian Nodal que “la neta ya me estoy cansando”.

Para tranquilidad de sus fans no lo dice a propósito de la música ni de los escándalos con la empresa de su padre. Lo dice a propósito de una mujer con la que el amor está a punto de acabarse. Y no, no lo dice con dedicatoria a nadie, simplemente es la letra de su canción nueva titulada “Miel con licor”.
Con este juego de palabras, Nodal busca retratar una relación en la que la pasión del romance inicial se ha perdido y ahora sólo queda su propio empeño de quedarse con ella a pesar de todo.

¿De qué trata “Miel con licor”, la nueva canción de Nodal?

A través de un comunicado, la oficina del cantante dio a conocer detalles de “Miel con licor":

“Es un tema que formará parte de su esperada producción discográfica, la cual se dará a conocer a finales de mayo. Nodal sigue mostrando la esencia y evolución de una etapa musical que promete marcar un antes y un después en su carrera, consolidando un proyecto lleno de sentimiento, madurez artística y grandes historias por cantar”.

El tema sale a la luz justo cuando Nodal está en medio de una lucha por recuperar su marca, ya que actualmente es su padre el que tienen los registros del nombre “Nodal” para comercializar casi cualquier cosa, incluyendo música y conciertos.

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Además, la canción anterior a “Miel con licor” fue “Un vals”, que significó un escándalo por el video en el que aparece una actriz con rasgos muy parecidos a Cazzu... y también a Ángela Aguilar.
TE PUEDE INTERESAR: “No me van a callar": Dagna Kills acusa al equipo de Nodal de engañarla y querer censurarla
Eso detonó versiones de que Ángela se molestó hasta el punto de generar una crisis en su amor y por eso se pospuso la boda que estaba planeada par mayo y que Nodal ya dijo que no se hará sino hasta tiempo después.

La letra de “Miel con licor”

Ahora, “Miel con licor” retrata a un hombre desesperado porque no encuentra el amor que supuestamente ya tenía. Aquí te dejamos la letra completa:

Hoy por fin lo entendí a qué sabe el amor
Sabe a miel con licor a dolor con pasión
A que un día vas a irte y yo estaré muy triste
Y ese día está llegando porque puede sentirse

En tu historia de amor tal vez salgo sobrando
Y de estar deteniéndote siempre, la verdad
Es que me estoy cansando
Tengo que dejarte ir aunque muera despacio

Tú me sabes a miel y a una mentira
Que disfrazas de verdad
A otra botella ya sin ganas de tomar
A que me dices lo que yo quiero escuchar
Y te vuelvo a perdonar

Y es que sabes a miel y a besos viejos
Que se cansan de mentir
A un pensamiento que al final ya no está aquí
Algo que tengo que soltar para vivir
Pa’ volver a ser feliz

Sabes a miel con licor, a lo bueno y lo malo
Mi amor
Sabes a miel con licor que me amarga el corazón
Y es que, aunque me sepas a perdición,
Yo te tomo completa

Tú me sabes a miel y a una mentira
Que disfrazas de verdad
A otra botella ya sin ganas de tomar
A que me dices lo que yo quiero escuchar
Y te vuelvo a perdonar

Y es que sabes a miel y a besos viejos
Que se cansan de mentir
A un pensamiento que al final ya no está aquí
Algo que tengo que soltar para vivir
Pa’ volver a ser feliz

Sabes a miel con licor, a lo bueno y lo malo
Mi amor
Sabes a miel con licor que me amarga el corazón
Sabes a miel con licor que me amarga la razón

CHRISTIAN NODAL Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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