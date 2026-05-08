Bonnie Tyler fue inducida al coma tras operación de emergencia; esto se sabe de su salud

La icónica cantante británica Bonnie Tyler generó preocupación por su estado de salud. Fue inducida al coma en un hospital del sur de Portugal, días después de haberse sometido a una cirugía de emergencia.

Medios como el Daily Mail británico, informaron que la cirugía de emergencia a la que fue sometida fue a causa de la ruptura del apéndice, pero otros indicaron que se trató de un intestino perforado.

El medio portugués Correio da Manhã, cita a fuentes cercanas a Bonnie Tyler, quienes explicaron que la cantante está en coma en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la localidad de Faro, en el Algarve, luego de que empeorara su estado de salud tras la intervención.

Bonnie Tyler comenzó a sentirse mal durante un concierto en Londres, pero no fue hasta que volvió a Portugal, donde reside desde hace años, cuando necesitó ser llevada a urgencias.

Su equipo había anunciado el pasado miércoles que la habían intervenido; que “la operación fue bien” y que ella estaba “recuperándose”.

“Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo”, decía la información oficial en su cuenta de Instagram.

Bonnie Tyler iba a cantar el 22 de mayo en el SummerLUST Festival, en Malta, y el 30 de mayo en Wiesmoor, Alemania. Y es que, según su sitio oficial, su agenda de conciertos está llena hasta diciembre de este 2026.

Nacida como Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como It’s a Heartache, pero alcanzó la fama mundial en los años 80, y hasta la actualidad, por su éxito Total Eclipse of the Heart (1983).