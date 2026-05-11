Confunden otra vez a Omar Chaparro; ahora dicen que salía en “Rebelde”

Omar Chaparro suele divertirse cuando lo confunden con alguien más.

En una ocasión, mientras comía en un local de antojitos mexicanos, una mujer le dijo con toda seguridad: Yo lo conozco.

Omar grabó el momento en el que la retó a decirle quién era.

La mujer le respondió con toda seguridad que él era Eugenio Derbez.

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Divertido, Omar Chaparro hizo una breve imitación de personajes de Eugenio mientras que uno de sus acompañantes le dijo en broma:

“No es Eugenio, él se llama Yordi Rosado”.

¿Con quién confundieron a Omar Chaparro?

Ahora fue en un avión donde Omar Chaparro se encontró con una fan... que no era tanto su fan porque no lo reconoció bien.

El video compartido por el propio comediante y se entiende que la mujer, que es una auxiliar de vuelo, ya le había dicho anteriormente que lo había reconocido.

Omar graba justo cuando la mujer pasa frente a él y dice: “Me está diciendo ella que me conoce de una película ¿cómo se llama la película?”.

La auxiliar de vuelo responde: “Viva México”.

Omar Chaparro evidentemente no actuó en la película de Luis Estrada llamada "¡Qué viva México!”

Ante la confusión, otra pasajera que también está grabando el momento trata de aclarar la situación:

“No, ese es otro... es otro Poncho... Poncho Herrera”.

En conclusión, muy probablemente la auxiliar de vuelo confundió a Omar con Poncho Herrera, actor que se hizo famoso en televisión por su actuación en “Rebelde” y que luego se ha alejado de ese medio para dedicarse al teatro y al cine.

Poncho Herrera y Omar Chaparro Instagram

El mismo Herrera reaccionó a la publicación de Omar Chaparro con carcajadas.