Nodal publica las primeras imágenes como “Forajido”, marca con la que peleará contra su padre

Christian Nodal ha comenzado desde cero. Por lo menos en sus redes sociales públicas.

El cantante comenzó en abril pasado una estrategia para hacer frente a lo que él mismo llamó “la traición de la sangre”.

El pleito es frontal contra la empresa de su padre, JG Music, que actualmente controla todos los productos relacionados con el nombre de “Nodal”.

“No soy dueño ni de mis canciones”, reprochó el cantante a principios de abril, cuando surgió el escándalo del video “Un vals”.

En efecto, Jaime González, padre de Nodal es el que tiene el registro de marca para venta de productos con el nombre del cantante así como giras, música y todo lo relacionado con el entretenimiento.

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El nuevo Nodal

Ante tal panorama, Christian tomó una decisión drástica: borró su historial de Instagram y solicitó ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) el registro de la marca “El Forajido”.

Los tres registros autorizados por el IMPI para el papá de Nodal Captura Marcia IMPI

Este miércoles 6 de mayo retomó la actividad en su perfil de Instagram con dos sesiones de fotos en las que usa por primera vez un nuevo logo: una “N” estilizada que simula los rasgos de la estética de los western hollywoodenses.

En lo que parece ser un desierto, Nodal aparece con el rostro cubierto por un paliacate y su sombrero habitual.

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También aparece una imagen con la “N” en medio de un incendio.

Nodal conserva, evidentemente, sus 10.5 millones de seguidores.

