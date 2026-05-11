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Elvis Presley

Elvis Aaron Presley fue un cantante y actor estadounidense. Apodado como ‘El rey del Rock and Roll’, es considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX.

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Mayo 11, 2026
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Ericka Rodríguez