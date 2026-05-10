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Hollywood

El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney

A James Parnell Spears se le amputó una pierna hace dos años por una infección que no se pudo controlar

Mayo 09, 2026 • 
Alejandro Flores
papa de britney spears.jpg

Foto de 2006, cuando Parnell tenía la tutela legal de Britney

Getty Images

A dos años que le fue amputada una pierna debido a una fuerte infección que no pudo controlares, el papá de Britney Spears hizo una reaparición pública.

James Parnell Spears había lidiado con un complicado proceso de sustitución de rodilla pero a la mitad de ese intento fue que contrajo una infección hospitalaria de la que no se pudo recuperar.
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Ese trance coincidió con el final del juicio en el que perdió la tutela de Britney, la cual había mantenido durante 13 años.

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La reaparición de James Parnell Spears

Desde entones, padre e hija se han mantenido distanciados. Pero Britney también está alejada de su hermana Jamie, de quien se expresó con groserías y de manera despectiva en sus memorias.
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De modo que fue natural su ausencia durante el reciente evento público de la familia Spears: la hija de Jamie se graduó.
James Parnell acudió en silla de ruedas y se mostró especialmente emocionado cuando su nieta subió al estrado por su diploma.

El portal TMZ publicó una serie de fotos en las que james Parnell se ve entre el público y luego abraza a su nieta recién graduada.

Britney Spears
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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