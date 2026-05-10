El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney

A dos años que le fue amputada una pierna debido a una fuerte infección que no pudo controlares, el papá de Britney Spears hizo una reaparición pública.

James Parnell Spears había lidiado con un complicado proceso de sustitución de rodilla pero a la mitad de ese intento fue que contrajo una infección hospitalaria de la que no se pudo recuperar.

TE RECOMENDAMOS: Sofía Niño de Rivera debate con Consuelo Duval y Galilea Montijo: “El 10 de mayo quiero NO ser mamá”

Ese trance coincidió con el final del juicio en el que perdió la tutela de Britney, la cual había mantenido durante 13 años.

La reaparición de James Parnell Spears

Desde entones, padre e hija se han mantenido distanciados. Pero Britney también está alejada de su hermana Jamie, de quien se expresó con groserías y de manera despectiva en sus memorias.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestaron a Britney Spears por conducir bajo efectos de sustancias y elimina sus redes

De modo que fue natural su ausencia durante el reciente evento público de la familia Spears: la hija de Jamie se graduó.

James Parnell acudió en silla de ruedas y se mostró especialmente emocionado cuando su nieta subió al estrado por su diploma.

El portal TMZ publicó una serie de fotos en las que james Parnell se ve entre el público y luego abraza a su nieta recién graduada.

