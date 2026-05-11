Esto costará la boda de Chingu Amiga y su novio Rodrigo: “Escogimos lo más barato”

Rodrigo Vásquez le pidió matrimonio a Chingu Amiga hace una semana mediante una ceremonia con algunos rituales zapotecas.

Vásquez es oaxaqueño y está muy involucrado con las tradiciones de sus pueblos originarios y por eso decidió organizar una boda en Oaxaca.

Chingu Amiga decidió entonces hablar con la familia de su novio para conocer qué hacer y qué no hacer para la organización de la boda.

La influencer, notablemente emocionada, grabó un video para dejar testigo del proceso de preparación de la ceremonia.

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Luego de formalizar el compromiso en Oaxaca, regresaron a la Ciudad de México para enlistar el dinero que necesitan para pagar la boda que quieren.

¿Cuánto dinero cuesta la boda de Chingu Amiga?

Chingu Amiga se muestra especialmente asombrada por el precio del pastel y cuando hace el cálculo de la comida para los invitados, duda en hacer un gasto grande.

“Por favor coméntenme amigos, no sé cuánto gastar”.

Finalmente decide junto con Rodrigo calcular mil pesos por invitado.

La pareja piensa tener 200 invitados a la ceremonia, incluyendo algunos invitados de la familia de la influencer, que vendrán desde Corea... y a quienes les tendrán que pagar el boleto de avión.

También piensan en ahorrar en gastos como el traje del novio (bajaron de 8 mil a 5 mil pesos, incluyendo zapatos).

“No puedo creer que esto cuesta la boda aunque escogimos lo más barato”, dice.

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Rodrigo Vásquez hace la suma final que queda en 634 mil pesos.