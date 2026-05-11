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¿Quiénes ganaron “Juego de Voces: Hermanos y rivales”?

Los equipos llegaron empatados al duelo final

Mayo 10, 2026 • 
Alejandro Flores
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El último duelo lo cantaron todos

Captura ViX

Juego de Voces tuvo un final emocionante con los equipos de hermanos luchando hasta el último duelo para tener más puntos que su contrincante.

El último programa de esta temporada tuvo varios momentos emotivos.
Los hermanos D’Alessio, que fueron los que protagonizaron el mayor número de encuentros lacrimógenos, también lloraron en este último episodio.
Ernesto y Jorge se leyeron mutuamente un diario el que escribieron un agradecimiento por el apoyo que se han dado a lo largo de su vida.
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Las hermanas Lascurain recordaron los números musicales que más retaron su capacidad vocal y emotiva, sobre todo cuando Isabel llevó al estudio a casi toda la familia (incluyendo a Fernanda, la tercera integrante de Pandora) para dedicarle una canción a Mayté.

“Yo la vi quebrarse y mi instinto fue ir a levantarla”, contó Isabel.
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¿Quién ganó el duelo final de Juego de Voces?

Así fue que los equipos de Juego de Voces: Hermanos y rivales”, llegaron al duelo final empatados en puntos.
El equipo de los Favoritos, formado por Isabel Lascurain, Alex Fernández, Ernesto D’Alessio, Raúl Roma y Walo Silvas interpretaron La Copa de la Vida.

El Equipo de los Consentidos, formado por Jorge D´Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas cantaron “A mi manera” en su último número de la temporada.

El público decidió entonces que el ganador fue el equipo de Los Favoritos con 47 puntos.

Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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