Diarios de Cantinflas: ¿Quién es Robert Littman y qué hizo para quedarse con las obras de arte de Cantinflas?

La colección Gelman no solamente es una de las colecciones de arte más importantes en México, también es una de las más polémicas.

Y en medio de esas polémicas está Mario Moreno Cantinflas, quien fue uno de los fundadores de esa colección pero que luego fue traicionado y perdió toda potestad sobre las obras. Algunas de ellas las había comprado en sociedad con Jacques Gelman y otras era incluso de su propiedad exclusivamente.

Detrás de esta historia en la que esas obras con valor de 300 millones de dólares está un hombre que, según narra Mario Moreno del Moral en un video de su perfil de TikTok, se aprovechó de la enfermedad de Natasha Gelman (esposa de Jacques) para apoderarse de toda la colección.

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La acusación contra Robert Littman

Moreno del Moral cuenta como nació la colección:

“Jacques y Natasha Gelman fueron muy amigos de mi abuelo, incluso fueron padrinos de bautizo de mi papá. Sin olvidar a Santiago Reachi, el tercer socio y que construyó la plataforma y los presentó con los grandes artistas de la época”.

Gelman y Cantinflas compraron arte y fundaron la colección. Cuando muere Jacques, Natasha queda al resguardo de las obras, incluyendo algunas que pertenecían en sociedad a Rioma Films, la empresa de Cantinflas.

“Antes de que muriera mi abuelo, platicó con Natasha para saber qué iba a pasar con los cuadros que habían comprado en conjunto. Quedaron de acuerdo en que tenían que permanecer en México y ser vistas por el pueblo mexicano”.

Cuenta Moreno del Moral que cuando Natasha enfermó de Parkinson y Alzheimer, apareció Robert Littman, quien “abusó y engañó a Natasha Gelman para quedarse con toda su herencia y toda esta colección”.

El nieto de Cantinflas asegura que se aprovechó de que ya no estaba en pleno ejercicio de sus facultades mentales para quedarse con la colección. Cantinflas entabló un juicio pero Robert Littman lo ganó este juicio “después de haber engañado, abusado y falsificado firmas”.

Fue en ese momento en que Littman crea la fundación Gelman. Con esta nueva figura logró burlar lo que era la voluntad testamentaria de Natasha.

“Natasha fue específica: esta colección debía quedarse en México, en un museo mexicano, y no estar dividida, subastada ni vendida. A Littman esto no le importó. La colección no vio suelo mexicano por muchísimos años, muchas obras han sido vendidas y hoy en día está incompleta”.

Hoy Mario Moreno del Moral tiene una petición: