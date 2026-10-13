Muere RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, a los 34 años; se habría quitado la vida

“Querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

Medios estadounidenses reportan el deceso del actor RJ Mitte, a los 34 años. El joven, quien durante las cinco temporadas de la serie ‘Breaking Bad’ dio vida a ‘Walter White Jr.’ Se habría suicidado.

Según el medio TMZ, Mitte murió en Texas y en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

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“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, se puede leer en un comunicado.

Sus representantes confirmaron la noticia a través de un comunicado en el que no sólo destacaron su trayectoria, también su activismo en ‘Hollywood’.Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Su personaje era un adolescente con parálisis cerebral, condición que padecía en la vida real.

Además de la actuación, se convirtió en un portavoz importante para los actores con discapacidad en Hollywood; incluso, en varias ocasiones afirmó que la industria debía darles una mayor representación.

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En el ámbito personal, el joven estaba comprometido con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía varios años. En octubre de 2025, le propuso matrimonio.