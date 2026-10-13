Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Muere RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, a los 34 años; se habría quitado la vida

El joven que diera vida a ‘Walter White Jr.’ y cuyo personaje padecía parálisis cerebral, decidió irse del mundo.

Octubre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Breaking-Bad.jpg

‘Walter White Jr.’ se habría quitado la vida.

Instagram

“Querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

Medios estadounidenses reportan el deceso del actor RJ Mitte, a los 34 años. El joven, quien durante las cinco temporadas de la serie ‘Breaking Bad’ dio vida a ‘Walter White Jr.’ Se habría suicidado.

Según el medio TMZ, Mitte murió en Texas y en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

TE RECOMENDAMOS: Hallan sin vida “EN UN BAÑO” a actor que dio vida al padre de ‘Ghostface’ en la película ’Scream’


Sus representantes confirmaron la noticia a través de un comunicado en el que no sólo destacaron su trayectoria, también su activismo en ‘Hollywood’.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, se puede leer en un comunicado.


Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Su personaje era un adolescente con parálisis cerebral, condición que padecía en la vida real.

Además de la actuación, se convirtió en un portavoz importante para los actores con discapacidad en Hollywood; incluso, en varias ocasiones afirmó que la industria debía darles una mayor representación.

Más noticias internacionales de impacto:
Scream.jpg
Hollywood
Hallan sin vida “EN UN BAÑO” a actor que dio vida al padre de ‘Ghostface’ en la película ’Scream’
C.W. Morgan perdió la vida a los 72 años en Los Ángeles.
Octubre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Michael Douglas revela que intentaron atacarlo durante los Oscar: “APUÑ4LARTE con una aguja infectada con VIH”
Octubre 06, 2026
Hollywood
Jim Carrey se casó EN SECRETO con su novia 32 años menor; hace unos meses hicieron público su romance
Octubre 05, 2026
Hollywood
Hallan SIN VIDA al prometido de Gypsy Rose, el día de su cumpleaños y a 11 años de que ella m4t4ra a su madre
Octubre 02, 2026
Hollywood
Halle Berry es acusada de INTENTAR ASFIXIAR a su hijo de 12 años y exmarido pide custodia completa
Octubre 02, 2026
Dennis-Haskins.jpg
Hollywood
Despiden a Dennis Haskins, el director ‘Belding’ de ‘Salvados por la campana’
Septiembre 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cindy-Crawford-hijo.jpg
Hollywood
Muere el hijo de Cindy Crawford a los 27 años; estuvo en una clínica mexicana intentando SUPERAR ADICCIONES
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalie-Portman.jpg
Hollywood
Natalie Portman se convierte en madre por TERCERA VEZ a los 45 años: “Sé que es un milagro”
Agosto 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bruce willis 71 años (1).jpg
Hollywood
Así lució Bruce Willis en la boda de su hija, a cuatro años de padecer demencia prefrontal
Agosto 16, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Hallan SIN VIDA al prometido de Gypsy Rose, el día de su cumpleaños y a 11 años de que ella m4t4ra a su madre

En el ámbito personal, el joven estaba comprometido con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía varios años. En octubre de 2025, le propuso matrimonio.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sofía Vergara y Joe Manganiello
Hollywood
Ex de Sofía Vergara le reprocha que “LE NEGABA ABRAZOS” y lo ridiculizó por su perro de apoyo emocional
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Topo-gigio.jpg
Hollywood
Entre gran tristeza despiden al actor que dio vida a ‘Topo Gigio’
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ben-Saunders.jpg
Hollywood
Reportan el deceso de Ben Saunders, primer ganador de ‘La Voz’; fue hallado sin vida en un lago
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lady-Gaga.jpg
Hollywood
Lady Gaga se convirtió en mamá de su primer bebé; OCULTÓ su embarazo los nueve meses
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Flor-Rubio.jpg
Famosos
Flor Rubio incendió las redes sociales AL COMPARAR a la virgen de Guadalupe con el ‘Doctor Simi’
La periodista Flor Rubio dijo esa incendiaria declaración y todos se le fueron encima.
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Camejo-Kunno.jpg
Famosos
Julio Camejo y ‘Kunno’ casi se pelan A GOLPES: “Te sale perfecto ser m4r1c0n, porque es lo que eres adentro”
Entre insultos y reclamos, los granjeros entraron para separarlos antes de que la producción expulsara a alguno de los dos.
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Valeria-Sendel.jpg
Famosos
Hija de Sergio Sendel confirma que Gala Montes le puso UNA GOLPIZA
“Que la tiró al piso, la arrastró de los cabellos y que hay una demanda”, fue lo que se filtró del jaloneo de la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’.
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ramon-Ayala.jpg
Famosos
Escándalo en concierto de despedida de Ramón Ayala: apagaron las luces y SACARON A MILES de asistentes
¿Qué pasó en la Plaza México en el último show de ‘El Rey del Acordeón y por qué salió en silla de ruedas?
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez