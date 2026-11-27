“Ya la hubo” dice el abogado de Luis de Llano ante la pregunta: ¿Habrá otra disculpa de Luis de Llano hacia Sasha?

El juicio promovido por Sasha Sokol en contra de Luis de Llano, a quien acusó de haber abusado de ella cuando era niña y adolescente, fue favorable para la cantante y la sentencia que debe cumplir el productor incluye una “disculpa pública”.

De Llano publicó hace tres semanas un video que presentó como la “disculpa pública” a la que fue sentenciado. Sasha Sokol, sin embargo, la rechazó y explicó que el contenido del video no correspondía con lo que se ordena en la sentencia.

De modo que emprendió un nuevo proceso, ahora por la vía penal, para que Luis de Llano cumpla con lo que dicta el juez.

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¿Qué dijo Luis de Llano de Sasha Sokol?

En una entrevista con Pati Chapoy, Luis de Llano y su abogado aseguran lo contrario: insisten en que el video cumple con los requisitos ordenados en la sentencia.

“No por supuesto que no habrá una nueva disculpa”, dicen Luis y su abogado.

El productor agrega:

“Hubo la intención... yo ya le pedí una disculpa; de lo único que no hubo una disculpa es por lo que ella me acusa”.

De Llano se refiere, según se interpretación del caso, a que el juicio civil ganado por Sasha fue por daño moral y que la sentencia por tanto no es por abuso sexual.

La última pregunta de Pati Chapoy fue: ¿qué mensaje le mandarías hoy a Sasha Sokol?

Luis de Llano respondió: “Que diga la verdad”

El productor también reveló que ya está dictaminado el monto que tendrá que pagar como reparación del daño, el cual Sasha ha dicho que se destinará a una asociación benéfica en apoyo a niños que han sufrido de abuso.

Luis de Llano y su abogado califican la cifra de “estratosférica”.

“No tendría (dinero suficiente) con que pagarla. Yo vivo de mi pensión, jubilé de Televisa en 2017; y de los apoyos del gobierno”.

Esa cifra, dijo el abogado, ya fue impugnada.