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Hollywood

Russell Brand, comediante y exesposo de Katy Perry es declarado culpable de agr3sión s3xu4l y v1ol4c1ón

El jurado indicó que a Brand le esperan varios años de prisión.

Noviembre 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El exesposo de Katy Perry enfrenta cargos por los que tendrá que estar en prisión.

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Un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Reino Unido, declaró culpable de violación y agresiones sexual al actor, comediante, youtuber y exesposo de Katy Perry, Russell Brand.

El también presentador fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión impúdica, mientras que otras dos acusaciones de violación permanecen bajo investigación policial.

El jurado, integrado por 12 personas, deliberó por casi nueve horas y adelantó que Brand enfrentará una pena de varios años de prisión.

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Y es que según el Consejo de Sentencias de Inglaterra y Gales, la violación puede castigarse con cadena perpetua, aunque el rango de prisión va de los cuatro hasta los 19 años.

Los delitos por los que el esposo de Katy Perry fue condenado corresponden a hechos denunciados por distintas mujeres que tuvieron contacto con él entre 1999 y 2009, cuando comenzaba a consolidar su carrera.

Uno de los veredictos de culpabilidad corresponde a una violación ocurrida en 2009, en la casa del comediante.

Los otros tres cargos de agresión sexual corresponden a episodios distintos, entre ellos tocamientos a una trabajadora de MTV, una agresión contra una empleada de Capital Radio y un incidente ocurrido en 2009, cuando una trabajadora que realizaba una actividad profesional con él denunció que le exigió un masaje y colocó su cabeza entre sus piernas.

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El jurado también lo absolvió de otros dos cargos de violación y del intento de agresión impúdica.

Katy Perry
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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