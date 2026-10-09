Hallan sin vida “EN UN BAÑO” a actor que dio vida al padre de ‘Ghostface’ en la película ’Scream’

“La vida nunca volverá a ser la misma sin ti”.

Medios internacionales dan cuenta del fallecimiento del actor estadounidense C.W. Morgan, mundialmente conocido por interpretar a ‘Hank Loomis’, en la cinta ’Scream’, a los 72 años.

Fue su hija Renata Macfie quien confirmó el deceso de su padre a través de sus redes sociales.

“Me siento agradecida y afortunada de haberte tenido como papá. Mi Guck. Descansa en paz, cariño. La vida nunca volverá a ser la misma sin ti”, se lee en su perfil de Facebook.

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Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos del fallecimiento, sin embargo, TMZ refiere que en los registros consultados se indica que “falleció en un baño”.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles informó al medio que “los agentes respondieron a una llamada para investigar una muerte, la cual, al parecer, se debió a causas naturales”.

Mientras que un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles indició que la llamada de emergencia que recibieron en su momento alertaba “sobre un hombre adulto inconsciente”.

¿Quién fue C.W. Morgan?

Curtis Wade Morgan nació en 1954 en Bisbee, Arizona. A lo largo de su trayectoria participó en diversos proyectos cinematográficos, comenzando por la cinta ‘The Last of His Tribe’.

Luego, tras aparecer en la exitosa primera película ‘Scream’, volvió a tener una participación en ‘Scream 3’ en el año 2000, en la que se reveló que su personaje tenía una aventura secreta con ‘Maureen Prescott’, la madre de ’Sydney’, interpretada por la mítica Neve Campbell.

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Descanse en paz.