YosStop aprendió que cambiar no siempre significa que los demás estén dispuestos a reconocerlo. Aunque asegura haber trabajado durante años en su bienestar emocional, todavía enfrenta prejuicios que han repercutido en su vida personal y profesional.
Incluso revela que algunas marcas han decidido cancelarle colaboraciones por su pasado, una contradicción que le resulta especialmente difícil de comprender cuando se trata de empresas que promueven la inclusión.
Hoy, Yosselin Hoffman prefiere concentrarse en lo que ha construido a partir de esas experiencias. En su libro Cancelada, encarcelada. De los likes a las rejas recupera los pensamientos que escribió durante uno de los periodos más difíciles de su vida y reflexiona sobre los errores, el arrepentimiento y la posibilidad de reinventarse.
En TVyNovelas El Pódcast comparte cómo ha vivido este proceso, el pacast comparte como ha vivido este proceso, el papel que ha tenido la maternidad y por qué considera que nadie debería quedar definido para siempre por una sola etapa de su historia.
¿Cómo ha reaccionado la gente a la salida de tu libro?
Bueno, pues la verdad es que ha habido de todo. Obviamente, pues siempre hay detractores y cuando sale Cancelada, encarcelada, pues gente que ni siquiera lo ha leído, pues luego, luego como que salta así de: “¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué saca un libro?”. Pero ya lo comentan desde una suposición de qué es lo que viene adentro: “No, es que se victimiza”. No tienes ni idea de qué estoy contando ahí.
¿Qué ocurre cuando etiquetamos a las personas?
Nos vamos etiquetando todo el tiempo y a veces desde un lugar como muy inconsciente. Hasta cuando tenemos a nuestros hijos, pues vamos diciendo: “No seas cochino”, y ya desde ahí empiezan las etiquetas. O sea, no porque tú hagas una cochinada ya eres un cochino siempre. Y así nos vamos etiquetando todo el tiempo y cuando crecemos cometes un error o haces una cosa y entonces eso ya es como si fuera una etiqueta que te corresponde cargar para toda la vida.
¿Crees que la sociedad exige un arrepentimiento permanente?
Pareciera que hay una parte de personas en la sociedad que buscan eso, que es como si: “Arrepiéntete, estás mal, di que eres tonta”. Y no. Y por un lado dices: “Pues sí, ya lo reconozco, asumo lo que me corresponde, sé que he sido así y así en distintas etapas de mi vida, ya me disculpé, ya pagué con creces”, y pareciera que nunca es suficiente. Entonces, ¿en qué momento le podemos dar vuelta a la página?
¿Cómo escribiste el libro?
Pues realmente yo solo iba escribiendo lo que me pasaba emocionalmente cuando estaba encerrada. Ahí iba poniendo, pues cada día, qué días me sentía mucho más triste o mucho más desesperada, de que ya no soportaba el existir, y otros días que pareciera que los surfeaba con mucho más serenidad.
¿Qué sientes ahora al leerlo?
Pues es curioso y es nostálgico porque al final vas leyendo a tu yo del pasado combinado con tu yo más cercano. Porque obviamente, pues tú terminas de escribir el libro y hasta ahí llega, pero tú sigues. Entonces yo termino de escribir en mayo de 2026. Entonces es muy lindo ver, pues este proceso, este cambio de: “Mira, sí, o sea, yo era así, yo pensaba así, yo viví esto, pasé por esto”.
¿Cómo es ahora cuando despiertas?
A veces despierto y veo mi techo, veo mi cama, la siento en el cuerpo, veo la luz entrar por las cortinas y digo: “Wow, o sea, ya pasó, eso es real, estoy aquí”. Es como que me ayuda a traer momentos de enraizamiento, de presencia, de aquí estoy, esto es lo que es ahorita y lo agradezco. Me ayuda a ser también como muy agradecida con lo que hay ahorita.
¿Volverías a vivir todo lo que has pasado?
No sería capaz de decir: “Me voy a autotorturar y voy a elegir volver a pasar por ahí para estar hoy donde estoy”. Lo que creo, y nunca sabremos porque son los multiversos, es que hay distintas formas de aprender, o sea, no tenía que ser así, podría haber sido distinto y se podrían haber dado otros aprendizajes o aprendizajes muy parecidos sin haber pasado por todo lo que pasé.
¿Cuánto tiempo te llevó reconstruirte?
Pues más o menos me tardé como dos años, porque además sí llevaba terapia, pero no específicamente de trauma. Cuando salí yo seguía terapia normal y luego me embaracé y pues cuando estás embarazada no puedes tomar terapia de trauma, entonces me tuve que esperar a todo ese proceso, a parir y así, y después ya cuando pasé como mi cuarentena, lactancia, todo eso, ahí ya empecé en específico mi terapia de trauma.
¿Cómo has enfrentado la discriminación?
Pues mira, de muchas formas. De entrada soy bien luchona, entonces como que, o sea, a mí no me para, a mí no me frena. O sea, que alguien llegue y me diga no, me cierre las puertas o algo, que en el libro les pongo algunos ejemplos, pues digo: “Ni modo, lo que sigue”.
¿Qué ocurrió con una campaña de reinserción social?
Una marca de belleza que estaba buscando hacer una campaña de reinserción social con mujeres que fueron privadas de su libertad. Entonces estaban buscando una forma de amplificar esta campaña de capacitación en cuestión de belleza, tintes y así para estas mujeres y decían: “Queremos una influencer que hable de eso”, y entonces cuando me proponen a mí dicen: “No, ella no”. Entonces es como la hipocresía, esta doble moral, doble intención, de ahí se ayuda a las mujeres en reinserción, pero a ella no, entonces como un poco absurdo.
¿Te ocurrió algo semejante con otra marca?
También me pasó con una, ya tiene esto muchos años porque fue cuando apenas fui mamá, cuando me buscó una marca que era una aplicación como de red de apoyo de mamás, algo así. Ya habíamos firmado contrato, ya tenía yo hasta que postear y de repente me dijeron como de: “No, no, porque pasaste por esto”. Y es como de: “¿Y eso qué? ¿Entonces yo ya no soy mamá, yo ya no necesito red de apoyo?”. O sea, ¿qué significa el haber pasado por esto? Que es como: “No, o sea, como tú ya no cuentas, tú ya no vales”. Es como quererte quitar ese valor de alguna forma y pues sí, sí, sí cala, sí mueve.