“¿Qué va a pasar con él? Si se despacha un ‘pericazo’, ¿qué le va a pasar acabando la pelea?”.
Ernesto Chavana dice que ya está todo listo para la pelea en el ‘Ring Royale’, sin embargo es el único que no ha firmado el contrato porque hay una cláusula que no se ha incluido y que es fundamental.El comunicador se cuestiona por qué no la quiere colocar Poncho de Nigris y su equipo de trabajo.
“No he firmado ‘Ring Royale’ porque pedí unos cambios en las cláusulas de ese contrato. Ya estamos todos de acuerdo en lo que se nos va a pagar. Ya estamos de acuerdo en muchas cosas del ‘Ring Walk’, que es el momento en el que nos vamos a dirigir del vestidor al ring”, comenzó su mensaje en video el conductor.
“Dice Óscar Burgos que él ya abandonó esos vicios, que hace 10 años… pero qué tal si a la hora de los ‘cocolazos’ ve que Chavana pesa un poquito más y que Chavana pega fuerte y dice ‘oye, ¿con qué me auxilio?’”, se cuestionó el presentador regio.
“Yo tengo que cuidar mi integridad y a la vez cuidar la de Óscar Burgos porque si él consume algo yo le pego y le pego y no lo puedo tumbar, ¿qué va a pasar con él? Si se despacha un ‘pericazo’, ¿qué le va a pasar acabando la pelea?”.
“Yo no quiero correr riesgos ni quiero cargar en mi conciencia que le provoqué un daño irreversible”, concluyó.