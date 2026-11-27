“¿Qué va a pasar con él? Si se despacha un ‘pericazo’, ¿qué le va a pasar acabando la pelea?”.

Ernesto Chavana dice que ya está todo listo para la pelea en el ‘Ring Royale’, sin embargo es el único que no ha firmado el contrato porque hay una cláusula que no se ha incluido y que es fundamental.

“No he firmado ‘Ring Royale’ porque pedí unos cambios en las cláusulas de ese contrato. Ya estamos todos de acuerdo en lo que se nos va a pagar. Ya estamos de acuerdo en muchas cosas del ‘Ring Walk’, que es el momento en el que nos vamos a dirigir del vestidor al ring”, comenzó su mensaje en video el conductor.

“Dice Óscar Burgos que él ya abandonó esos vicios, que hace 10 años… pero qué tal si a la hora de los ‘cocolazos’ ve que Chavana pesa un poquito más y que Chavana pega fuerte y dice ‘oye, ¿con qué me auxilio?’”, se cuestionó el presentador regio.

“Yo tengo que cuidar mi integridad y a la vez cuidar la de Óscar Burgos porque si él consume algo yo le pego y le pego y no lo puedo tumbar, ¿qué va a pasar con él? Si se despacha un ‘pericazo’, ¿qué le va a pasar acabando la pelea?”.

El comunicador se cuestiona por qué no la quiere colocar Poncho de Nigris y su equipo de trabajo.TE RECOMENDAMOS:Luego expresó que “todo está listo, nada más hay un detalle… hay una cláusula que estoy pidiendo en el que se exija que ninguno de los dos pueda subir al ring si ha consumido alguna sustancia prohibida. No podemos ninguno de los dos”.Chavana afirma que es de suma importancia que se establezca que las drogas quedan fuera de la pelea amateur de box. Y es que dice que es un hombre que se ha dedicado al deporte, pero no así su compañero.Al tiempo, se dijo preocupado por lo que pudiera ocurrir si el exesposo de Karla Panini recurriera a los estupefacientes.Finalmente, volvió a pedirle a de Nigris que actualice su contrato, pues el anterior lo rompió en su programa y frente a su abogado. Aseguró que en todos los demás términos está de acuerdo.NO TE VAYAS SIN LEER:“Yo no quiero correr riesgos ni quiero cargar en mi conciencia que le provoqué un daño irreversible”, concluyó.