Alejandra Guzmán tuvo otro lamentable accidente con su cadera.

A la cantante le pasó lo mismo que hace dos meses en Veracruz, cuando tuvo que detener un concierto porque se le zafó la cadera.

En esa ocasión, la cantante fue llevada a un hospital donde le acomodaron el hueso y un día después se dijo lista para volver a sus actividades cotidianas y artísticas.

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¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en la Arena Ciudad de México?

Guzmán ha sufrido dolencias en esa zona del cuerpo desde hace casi dos décadas debido a complicaciones derivadas de una cirugía estética mal practicada.

Los dolores han sido tan intensos que hace un año decidió detener su gira de conciertos para enfocarse en un tratamiento que la aliviara.

Alejandra volvió este 2026 con la certeza de que estaba lista para cantar y bailar como solía hacerlo pero su cadera ha dicho lo contrario.

En esta ocasión, La Guzmán se presentaba en el escenario de la Arena Ciudad de México cuando otra vez se le zafó esta articulación.

“Estoy a unos metros de donde se encontraba y vi su cara de dolor cuando se bajó del auto (de escenografía); se quedó sentado y trataron de ayudarlo pero dijo: se me zafó la cadera”.

Alejandra Guzmán, cuando tuvo el primer incidente en Veracruz, minimizó la falla de su articulación y hasta comentó que era algo normal por su condición física y los constantes procedimientos médicos a los que se ha sometido.

Paola Rojas, en su narración hecha para sus redes sociales, estuvo acompañada por una amiga, la doctora Karen Carrillo, quien también dio su opinión:

“Vimos su cara de dolor, se aguantó hasta la última estrofa pero vimos su cara de angustia... y es un dolor horrible porque el dolor de los huesos es horrible”

