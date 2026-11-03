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Hollywood

Catean bodega del padre de Meghan Markle en Tijuana; investigan ALMACENAMIENTO de p0rn0gr4f1a infantil

El padre de la duquesa de Sussex vivió tranquilo en Rosarito como cualquier jubilado estadounidense pero al mudarse a Filipinas en 2025 dejó abandonada una bodega.

Noviembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Bodega del papá de Meghan Markle en Tijuana es investigada por posesión de pornografía infantil.

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“Un montón de mentiras”.

El pasado 31 de octubre, la Agencia Estatal de Investigación de Baja California ingresó a una bodega en Tijuana que durante años estuvo rentada al padre de Meghan Markle, Thomas Markle.

Y es que el padre de la duquesa de Sussex vivió tranquilo en Rosarito como cualquier jubilado estadounidense, pero al mudarse a Filipinas en 2025, dejó abandonada una bodega.

La fiscalía dijo que allanó el lugar tras recibir una denuncia anónima sobre la existencia de “material pornográfico infantil” en el sitio que había rentado el director de fotografía, de 82 años.

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De acuerdo con las indagatorias, el dueño del negocio señaló que Markle dejó de pagar la renta desde 2024, aunque su unidad de almacenamiento permaneció bajo resguardo.

Tras el cateo, agentes hallaron revistas y videos en formato VHS con una antigüedad de hasta 20 años. También decomisaron equipo de cómputo que se encuentra en proceso de investigación.

Pero el escándalo comenzó semanas atrás en Filipinas donde la policía reportó el hallazgo de imágenes de abuso infantil en una antigua vivienda de Markle en ese país asiático. El hombre vivió en México antes de mudarse en 2025 y actualmente reside en Estados Unidos.

Tras los reportes, Markle rechazó las acusaciones en una entrevista con el diario británico ‘Daily Mail’, donde las calificó como “un montón de mentiras”.

La duquesa de Sussex, casada con el príncipe Enrique, se declaró “profundamente consternada” por la revelación contra su padre por presunta posesión de imágenes de abuso infantil. Markle no mantiene contacto con su padre desde su boda con el príncipe en 2018.

Al tiempo, Meghan indicó que hace seis años supo de una carta enviada a la policía británica con “acusaciones preocupantes” contra su padre, y que su distanciamiento obedeció a la necesidad de “proteger” a sus dos hijos.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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