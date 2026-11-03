Catean bodega del padre de Meghan Markle en Tijuana; investigan ALMACENAMIENTO de p0rn0gr4f1a infantil

“Un montón de mentiras”.

El pasado 31 de octubre, la Agencia Estatal de Investigación de Baja California ingresó a una bodega en Tijuana que durante años estuvo rentada al padre de Meghan Markle, Thomas Markle.

Y es que el padre de la duquesa de Sussex vivió tranquilo en Rosarito como cualquier jubilado estadounidense, pero al mudarse a Filipinas en 2025, dejó abandonada una bodega.

La fiscalía dijo que allanó el lugar tras recibir una denuncia anónima sobre la existencia de “material pornográfico infantil” en el sitio que había rentado el director de fotografía, de 82 años.

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De acuerdo con las indagatorias, el dueño del negocio señaló que Markle dejó de pagar la renta desde 2024, aunque su unidad de almacenamiento permaneció bajo resguardo.

Tras el cateo, agentes hallaron revistas y videos en formato VHS con una antigüedad de hasta 20 años. También decomisaron equipo de cómputo que se encuentra en proceso de investigación.

Pero el escándalo comenzó semanas atrás en Filipinas donde la policía reportó el hallazgo de imágenes de abuso infantil en una antigua vivienda de Markle en ese país asiático. El hombre vivió en México antes de mudarse en 2025 y actualmente reside en Estados Unidos.

Tras los reportes, Markle rechazó las acusaciones en una entrevista con el diario británico ‘Daily Mail’, donde las calificó como “un montón de mentiras”.

La duquesa de Sussex, casada con el príncipe Enrique, se declaró “profundamente consternada” por la revelación contra su padre por presunta posesión de imágenes de abuso infantil. Markle no mantiene contacto con su padre desde su boda con el príncipe en 2018.

Al tiempo, Meghan indicó que hace seis años supo de una carta enviada a la policía británica con “acusaciones preocupantes” contra su padre, y que su distanciamiento obedeció a la necesidad de “proteger” a sus dos hijos.

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La pareja abandonó abruptamente el Reino Unido en 2020 en medio de diferencias con la familia real y desde entonces no son miembros activos. Regresaron al país a finales de agosto.