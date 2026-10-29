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Hollywood

Murió Patrick Stewart, actor inolvidable en X-Men y Star Trek

Descanse en paz.

Octubre 29, 2026 • 
TVyNovelas
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Murió Patrick Stewart, actor inolvidable en X-Men y Star Trek

Televisa

Este 29 de octubre, la familia de Patrick Stewart informó que el actor murió en su residencia de Los Ángeles, California, rodeado del amor de sus seres queridos y su esposa Sunny Ozell.

Aunque la noticia se dio el 29, la muerte ocurrió el 26 de octubre en un mensaje de redes sociales.

El actor de origen británico enfrentó una breve lucha contra el Alzheimer. Su esposa Sunny Ozell lo cuidó hasta el final.

“Estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a nosotros”, dice el texto publicado en redes sociales.

La reina Isabel II le otorgó el título de caballero por su aportación al arte dramático en una carrera que abarcó seis décadas, en teatro, cine y televisión.

Sin embargo, ganó fama con nuevas generaciones por sus interpretaciones en sagas y filmes de superhéroes, pues interpretó al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al Profesor Charles Xavier en X-Men.

Desanse en paz.

Muerte Luto
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