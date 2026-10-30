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Hollywood

La frase que Patrick Stewart grabó antes de morir en la película “Avengers Doomsday” y ahora es escalofriante

Su última interpretación del Profesor Charles Xavier se verá en diciembre en cines

Octubre 29, 2026 • 
Alejandro Flores
patrick stewart.jpg

Patrick Stewart

Instagram / Captura Tráiler Doomsday

Patrick Stewart hizo del personaje del Profesor Charles Xavier un ícono generacional.

Su interpretación de esta especie de sabio pacifista con poderes extraordinarios de telepatía ha quedado para la historia de la cultura pop, aunque todavía falta sumar un último capítulo porque antes de morir, Stewart filmó “Avengers: Doomsday”.
Esta película se estrena en diciembre de este 2026 y es, obviamente, el trabajo póstumo de este actor británico, amante de toda la vida de los sonetos de William Shakespeare.
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En su perfil de Instagram se pueden encontrar decenas de videos que grabó en sus últimos dos años de vida y en los cuales recita algunos de estos sonetos, a veces de memoria, otras como lectura.

La última actuación de Patrick Stewart en Avengers

Pero también quedó ahí el tráiler de la película “Avengers: Doomsday”, que se presenta como “el regreso de los X Men” después de “Endgame”, de 2019, que es su antecesora y que se estrenó en 2019.
Para el Universo Marvel, por supuesto, Doomsday se ubica después de “Spider-Man: Brand New Day”.
En el avance, publicada haca ya casi un año, aparece el Profesor Charles Xavier en un ambiente gótico y apocalíptico, resultado del colapso del multiverso en “Endgame”.
El personaje pronuncia un parlamento de hombre sabio que ahora, a la luz de su muerte por complicaciones de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

“La muerte nos llega a todos, la cuestión es quién eres cuando cierras los ojos”, dice Xavier antes de una explosión.

Para los seguidores de Stewart, esta frase resulta al menos profética para el actor, quien la filmó en 2024, cuando todavía la muerte no era algo inminente en su horizonte.

La familia del actor, por cierto, ha pedido que en vez de flores u ornamentos mortuorios, los amigos y fans manden donaciones para destinarlos al estudio del Alzheimer

actor Hollywood muere
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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