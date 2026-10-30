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Hollywood

¿Qué le pasó a Jennifer Lawrence? Luce IRRECONOCIBLE en nueva sesión de fotos: “No es ella”

Usuarios en redes sociales hablan de los posibles procedimientos estéticos que se realizó la actriz de ‘Los Juegos del Hambre’.

Octubre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Jennifer Lawrence luce irreconocible.

Getty Images/Instagram

”Esta era la única chica que no necesitaba tocarse nada en la cara. Hollywood es una plaga”.

Jennifer Lawrence se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de aparecer en la portada de la revista ‘The Cut’ en su edición de octubre-noviembre.

Las fotografías desataron una ola de comentarios y usuarios señalan los cambios que presenta la actriz, ya que luce “irreconocible”, y se especula de los posibles procedimientos estéticos que ya se habría hecho.

En las imágenes, realizadas por Bryce Anderson, Jennifer muestra un rostro muy neutro, la mirada fija y un estilo más pulido de lo habitual, lo que alimentó las reacciones en redes.

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Las comparaciones con fotos anteriores de Lawrence se multiplicaron y usuarios comenzaron a asegurar que “ya perdió lo que la hacía única”. También hubo quien manifestó que sus fotos fueron “muy retocadas” para la revista.

“Se ve mal. No es impresionante. Deja la cirugía plástica”, ”esta era la única chica que no necesitaba tocarse nada en la cara. Hollywood es una plaga”, “¿Quién? ¡Es una locura que haya hecho esto! Ahora no se parece en nada a sí misma”, son algunos de los comentarios que aparecen en X.

Aunque cabe señalar que se hace énfasis en sus ojos, pues sus característicos párpados caídos lucen distintos y se habla de que pudo realizarse una blefaroplastia.

En la entrevista que ofreció a la revista, Jennifer reveló que se sometió a una cirugía de aumento de busto después de tener a su segundo hijo, y no descartó hacerse un lifting facial en el futuro, pues aseguró que quiere ser “una mamá sexy”.

No es la primera vez que habla del tema. En octubre de 2025, en un perfil para ‘The New Yorker’, explicó cómo cambió su cuerpo tras sus embarazos: “Todo se recuperó, más o menos, después del primero. Con el segundo, nada se recuperó”.

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La actriz también ha reconocido que usa bótox, aunque ha dicho que mantener la movilidad de su rostro es importante para su carrera como actriz.

jennifer lawrence Cirugías Plásticas Tratamientos Estéticos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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