“¡Un cumpleaños que no todos olvidarán! Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de ‘Timbiriche’. Descubre la historia del grupo en #ViX”, así promocionaba la plataforma su episodio.

Y aunque no había habido un pronunciamiento especifico, Sasha Sokol respondió a la publicación: “ViX con V de vergüenza. Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39”.

La intérprete cuestionó la forma en la que se narran los acontecimientos y acusó a la compañía de convertir una experiencia marcada por el abuso de poder en entretenimiento.

TE RECOMENDAMOS: Periodistas, intelectuales y más se suman VS. LUIS DE LLANO: “estás equivocado si crees que eres la víctima”

Sokol cuestionó por qué su versión tiene como centro el comportamiento de una adolescente y no las decisiones de un adulto con una posición de poder.

“Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña”, expresó.

El nuevo reclamo de Sasha ocurre en medio de las omisiones e incumplimientos de la sentencia civil que Luis de Llano enfrenta desde 2023 por daño moral. El productor se ha negado a ofrecerle disculpas públicas, la ha revictimizado, ridiculizado y sigue buscado formas de ampararse e intentar ponerse en el lugar de “víctima”.

ViX con V de vergüenza



Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39.



La pregunta que deberíamos hacernos es ésta:



¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?



Un adulto que busca involucrarse con un menor… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 27, 2026

“Se lo dije a Luis en privado y se lo reitero ahorita, aquí maestro, la estás zurrando. Te estás haciendo fuera de la bacinica una y otra vez, esto es peor para ti. Estás jugando con tu libertad, tu integridad, salud emocional y mental”, dijo René Franco con respecto a la comunicación que tuvo con De Llano.

En tanto, otra convocatoria del periodista Ricardo Raphael expresó que “hoy como hace cuarenta años, (De Llano) no sabe detenerse cuando lastima” y no pedir perdón y asumir sus actos no lo “autoincriminan”, pues lo hizo y por eso ya recibió una sentencia. “Y discutir su es ‘perdón’ o ‘disculpa’ es jugar con las palabras para no cumplir”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Disculpa de Luis de Llano es rechazada y juzgado le impone 36 HORAS DE ARRESTO por incumplir su sentencia

Finalmente, sostiene que a Sasha, revictimizada y ridiculizada por el productor, no le corresponde responder, “nos corresponde a quienes la queremos y la respetamos. Por eso firmo: es lo mínimo que se le debe a la verdad”.