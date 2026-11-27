“Yo lo conocí tiempo después de que mis hijas convivieran con él”.

La exesposa de Ernesto Zedillo. Jr., Rebeca Sáenz, le dio una entrevista a Jimena Pérez ‘La Choco’ y ahí abordó cómo fue su primer acercamiento con Nicolás, el hijo que tuvo Zedillo Jr. con Erika Buenfil.

Y es que el escándalo estalló en 2005. Un mes después de que Rebeca y Ernesto se casaran, pues salió a la luz que el hijo del expresidente era el padre del bebé que esperaba la actriz.

Ahora, ya divorciados, Sáenz manifiesta cómo es su relación con el joven.

“Me llevó muy bien con Nicolás, el medio hermano de Isabella y de Victoria. Mis hijas saben de la existencia de Nicolás desde que tenían 4 y 6 años. Estamos hablando de que siempre Nicolás fue parte de nuestras vidas”, dijo la presentadora.

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Al tiempo, indicó cómo fue el día en el que se vieron por primera vez.

“Yo lo conocí tiempo después de que mis hijas convivieran con él y me parece un niño súper lindo, súper educado y soy muy feliz de que Nicolás esté en nuestras vidas”.

Y agregó: “La primera vez que me dijo Isabella que iba a venir a la casa, haz de cuenta que venía mi galán. Estaba nerviosísima. Y cuando lo conocí dije ‘ay no, es lo máximo’. Nos sentamos de pierna cruzada al chisme”.

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Finalmente, dijo que siempre le mencionó a su expareja que procurara la cercanía con su hijo.

“Yo siempre estuve muy a favor de que Ernesto tuviera contacto con su hijo porque creo que los hijos deben tener esa convivencia y ese vínculo con los padres y a mis hijas nunca se los oculté, es más yo siempre le dije ‘hay que hacer al hermano parte de esta familia’”, concluyó.