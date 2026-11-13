¿Quiénes sustituyen a Natalia Téllez, Macarena García y Javier Ibarreche en el nuevo doblaje de Wildwood?

El redoblaje de la película Wilwood, algo que parecía poco probable hace una semana, es ya una realidad.

La primera versión de la cinta, con voces en español interpretadas por un colección del llamado “star system” fue tan criticado por los fans de Wildwood que la empresa Imagem Films accedió a hacer un nuevo doblaje con actores profesionales.

El star system es un método usada por las compañías distribuidoras de películas con el objetivo de atraer un público masivo: se trata de contratar actores, influencers, famosos o casi cualquier celebridad para hacer el doblaje de voz de algunos personajes.

Hay casos de éxito, como el de Eugenio Derbez con el Burro de Shrek, pero también hay fracasos estrepitosos como el de Wildwood, en el que fueron elegidos:



Macarena García (actriz de la bioserie “Timbiriche) como Prue McKeel

Javier Ibarreche (creador de contenido y crítico de cine) como Brendan (el rey de los bandidos).

Natalia Téllez (conductora y actriz) como Alexandra.

Emilio Treviño como Curtis (el único actor de doblaje

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Te presentamos a continuación, qué actores de doblaje profesionales hicieron la nueva versión.

Danna Alcalá en lugar de Macarena García

Danna Alcalá ganó el Premio Bravo, otorgado por la Fundación Rafael Baquells, en la categoría de Mejor actriz de doblaje de dibujos animados.

Alcalá, además de actriz de doblaje, también es actriz y cantante, egresada del Centro de Educación Artística de Televisa Niños, donde estudió desde los 7 años de edad.

Su formación en el doblaje refleja la trayectoria de una profesional: estudió voz y dicción, narración, crónica y relato, improvisación, y se formó como actriz de doblaje y locutora comercial en Voz Genius, donde tomó clases con Toni Rodríguez y Elsa Covián.

“Es bilingüe, domina español e inglés, lo que le ha permitido a hacer doblaje y locución comercial en ambos idiomas”, se explica en su perfil oficial del sitio Fandom.

Su trabajo más reciente antes del redoblaje de Wildwood fue en la cinta “El gato con sombrero”, donde interpretó a Gaby.

Erock Selim en lugar de Javier Ibarreche

Erick Selim es un experto en voces profundas, con cierto acento para crear atmósferas misteriosas.

Todo mundo lo recuerda como Buzz Lightyear, el muñeco astronauta espacial de Toy Story pero también ha hecho las voces de:

Spiderman

Tooki Fushiguro

Orochimaru

Steve,

Kabal

En la nueva versión de Wildwood interpreta a Brendan, en lugar de Javier Ibarreche, uno de los más funados durante las críticas al primer doblaje de la película.

Erica Edwards en lugar de Natalia Téllez

Erica Edwards no solamente es actriz de doblaje, también es directora de doblaje y, lo más importante, maestra de doblaje.

Mucho de su trabajo actual se centra en la impartición de talleres en las que comparte su conocimiento y técnica en convenciones y festivales.

Eva Longoriua Michelle Rodríguez Sofía Vergara Cortana (de Halo) Widow Maker (de Overwatch”

En el cine de animación, su trabajo más recordado es sin duda Tigresa, el rudo pero justo personaje de “Kung Fu Panda”.

Ella interpreta a Alexandra, el personaje que hizo Natalia Téllez en la primera versión y cuyo doblaje fue muy criticado por su estilo plano y sin flexibilidad.

