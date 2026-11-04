Se forma TERRIBLE SOCAVÓN de 8 metros en la mansión de Nicolas Cage y ahora debe vivir en hoteles

“Ahora estoy viviendo más o menos en hoteles”.

Nicolas Cage dio a conocer que actualmente se encuentra “sin hogar”, luego de que un enorme socavón se abriera en su mansión de Malibú, en California.

Medios locales recogen que el protagonista de ‘Adiós a Las Vegas’ hizo declaraciones durante su participación en la ‘Comic Con’ de Los Ángeles el sábado pasado, luego de que le preguntaran cómo pasaría Halloween.

“En este momento no tengo un hogar fijo. Pasó algo con mi casa en Malibú, así que ahora estoy viviendo más o menos en hoteles, por lo que no tengo a los niños que suelen venir a pedir dulces y con los que me gustaría disfrutar esta noche”, dijo el actor de 62 años.

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Cage añadió que, a pesar de la situación, llevaría a su hija August, de cuatro años, a pedir dulces a Santa Mónica, y antes de irse a dormir vería la película ‘El Resplandor’.

La prensa estadounidense ya había dado cuenta en septiembre de que un enorme socavón había aparecido en la entrada del garaje de la mansión de Nicolas, valorada en 10.5 millones de dólares, debido a “las fuertes lluvias y a la grave erosión costera”.

Imágenes aéreas muestran los daños en la propiedad. En el interior del socavón se pueden observar restos de concreto, un baño portátil y estructuras metálicas que aparentemente pertenecían a una cerca.

Cage no fue el único afectado, pues también se reportó que sus vecinos tuvieron que ser evacuados debido al peligro que representaba.

Tras lo ocurrido, siete casas fueron declaradas inhabitables debido a las “condiciones peligrosas”, mientras que otras 24 recibieron una etiqueta roja porque no contaban con un “acceso vehicular seguro”.

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Además, la ciudad de Malibú señaló en un comunicado que las 31 viviendas fueron declaradas “inseguras”, ya que los servicios de emergencia médica, bomberos y seguridad pública no podían acceder a ellas.