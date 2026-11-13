Avril Lavigne anuncia que se convirtió en madre a los 42 años; así mantuvo el EMBARAZO EN SECRETO

“Nuestra Mini Princesa de mierd* ha llegado”.

Hace varios años, Avril Lavigne protagonizó uno de los mitos “más absurdos y graciosos” del internet, según los calificó ella misma. Y es que fue en 2011 cuando se desató el rumor de que había muerto y que su disquera había colocado a una doble para no perder sus ganancias ni su fama.

El mito tenía como sustento cambios en su apariencia física, grafología y supuestos mensajes ocultos en su segundo disco ‘Under My Skin’.

Lavigne lo ha negado en diferentes ocasiones. Lo que ahora no negó, más bien ocultó es que estuvo embarazada y se convirtió en madre a sus 42 años.

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La intérprete canadiense compartió en sus redes sociales fotografías con las que dio a conocer la llegada de una bebé, aunque no ofreció detalles sobre su nacimiento ni quien es el padre.

En una de las postales aparecen las manos de dos adultos junto a la pequeña mano de la recién nacida, mientras que en una segunda imagen sale cargando a su bebé.

“Nuestra Mini Princesa de mierd* ha llegado”, escribió.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, pues la estrella no ha confirmado públicamente una relación de pareja en los últimos años. Tampoco se sabía que estuviera esperando un hijo.

Avril se casó por primera vez con Deryck Whibley, vocalista de la banda ‘Sum 41’, en 2006. Se separaron tres años después y concretó su divorcio en 2010.

En 2013, llegó al altar con Chad Kroeger, líder de ‘Nickelback’, sin embargo, la relación terminó en 2015, aunque ambos conservaron una relación cordial; en 2022, Avril anunció su compromiso con el músico Mod Sun, quien le propuso matrimonio en París. La boda nunca se llevó a cabo, pues la pareja terminó su relación a principios de 2023, después de esa ruptura, la cantante fue relacionada sentimentalmente con el rapero Tyga, aunque el romance fue breve.

Más recientemente, en 2024, fue vista durante unas vacaciones en Italia acompañada de un hombre cuya identidad no hizo pública. Desde entonces no ha confirmado una nueva relación sentimental.

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Lavigne también ha hablado abiertamente sobre las consecuencias que ha enfrentado tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2014. Este padecimiento la mantuvo alejada de los escenarios.