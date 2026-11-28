Manelyk González no ha tenido, hasta ahora, suerte en el amor.

De hecho, lleva poco más de medio año sin una relación formal o siquiera un pretendiente.

“Hace mucho que no tenía una cita”, dijo este jueves, cuando la producción de La Granja VIP le concedió el deseo de tener una cena especial con Yann Lobo.

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Yann Lobo

Yann Lonbo es un atleta de alto rendimiento que comenzó como creador de contenido hace 10 años.

Su capacidad y habilidades llamaron la atención de Reto 4 elementos, reality show en el que debutó en 2018.

A partir de entonces ha recorrido varios realities de deportes y retos extremos, incluyendo Exatlón, donde llegó a competir durante 3 meses.

Dice Yann Lobo que Manelyk siempre ha sido su crush (está enamorado de ella desde que estuvo en Acapulco Shore) y por eso, al encontrarla en La Granja VIP, decidió conquistarla.

Jawy

Jawy es la relación más larga y formal de Manelyk. Se conocieron en Acapulco Shore, el reality show de convivencia por excelencia en México.

Su carácter alegre y fiestero congenió y rápidamente se enamoraron al grado de que incluso alargaron su noviazgo después de terminar su participación en Acapulco Shore.

Estuvieron comprometidos incluso durante unos meses en 2021 pero finalmente rompieron su noviazgo ese mismo año.

Caramelo

En varias ocasiones, dentro de La Granja VIP, Niurka le ha recordado a Manelyk el nombre de Carlos Antonio Cruz “Caramelo”. En 2025, Manelyk y Caramelo estuvieron juntos de La Casa de los Famosos All Stars, en Telemundo.

Ahí tuvieron un noviazgo peculiar, en el que los demás habitantes de la Casa siempre sospechaban de que Manelyk utilizaba ese romance para su beneficio, ya que Caramelo era un favorito.

Al final, efectivamente ganó el premio de 200 mil dólares... y se negó a compartir el premio con Manelyk.

Niurka asegura que esa fue la razón por la que Mane rompió con él.

Julio Camejo

Julio Camejo fue su primer pretendiente en La Granja VIP.

“Se quiere meter en mi mente”, dijo Manelyk cuando descubrió que Julio intentaba tener una relación con ella.

Aunque durante algunos días el romance parecía prosperar con arrumacos y coqueteos, pronto rompieron no solo su relación sino que se convirtieron en rivales.

Ahora son dos de los granjeras que más se critican, señalan y acusan.

