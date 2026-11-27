Volver a confiar en el amor no fue sencillo después de vivir una relación marcada por la violencia, pero hoy la historia es distinta. Con la ilusión de quien siente que finalmente encontró a la persona indicada, Tefi Valenzuela prepara uno de los momentos más importantes de su vida: su boda con Brennan Sim, con quien llegará al altar en 2027, en una celebración que tendrá como escenario la majestuosa ciudad de Cusco, Perú.

En entrevista con TVyNovelas desde la alfombra magenta de los recientes Heat Latin Music Awards, la cantante peruana compartió cómo visualiza ese día y por qué está convencida de que merece disfrutar esta nueva oportunidad sentimental.

“Este 2026 ha sido el año de Dios. El año en que Él me dijo: ‘Hija, ya has sufrido mucho, toma, ya es tu momento’. Pero también ha sido el año en que decidí ir con todo con la música”, expresó.

Su relación con Brennan comenzó hace aproximadamente un año y, aunque él es dominicano-estadounidense, su historia de amor se ha construido lejos de las fronteras.

Actualmente, Tefi tiene su residencia en Miami, después de haber vivido en México hasta 2024, y comparte su tiempo entre esa ciudad y Puerto Rico.

La distancia y las diferencias culturales no han sido impedimento para construir una relación. “Él ha aprendido a hablar un poquito y yo también les traduzco. Ya vemos la manera de comunicarnos, aunque sea con señas. Él aprendió un poquito, pero lo que pasa es que todavía no entiende mucho”, contó entre risas.

La elección de Cusco como sede de la boda no es casualidad. La ciudad tiene un significado especial para la intérprete, pues ahí están sus raíces familiares y es un lugar al que desea llevar a los seres queridos de su prometido para que conozcan la riqueza cultural de Perú.

Cuando le preguntamos cómo imagina el enlace, no dudó en describir una ceremonia digna de un cuento de hadas. Su inspiración es la princesa Diana. “Me quiero ver como una princesa. Quiero flores blancas. La princesa Diana, pero en versión inca. ¡Olvídate! Esperen mucho, por favor, esperen mucho”, adelantó, dejando claro que quiere sorprender a sus invitados.

La organización de la boda también ha comenzado a tomar forma.

“¡Estoy feliz! Lo que pasa es que no me había dado cuenta de que organizar una boda toma mucho tiempo y esfuerzo. Ya tengo mi wedding planner y, gracias a Dios, también me han empezado a escribir varias marcas para colaborar conmigo. Estoy feliz porque de verdad hay mucho que hacer”, explicó.

La felicidad que hoy presume tiene detrás una historia complicada. En 2020, Tefi denunció por violencia a su entonces pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, quien fue detenido tras la agresión. Aquella experiencia puso su vida sentimental en el centro de la atención pública y representó un episodio doloroso del que tuvo que recuperarse.

Por eso, cuando habla de su presente, no lo hace como si el pasado nunca hubiera existido. Reconoce que las experiencias difíciles también la transformaron.

“Cada quien tiene su camino. Yo creo que necesitaba pasar por eso para convertirme en la versión de Tefi que soy hoy. Todo fue un aprendizaje y, gracias a Dios, actualmente puedo decir que aprendí mucho de todo, de lo bueno y de lo malo. Creo que todo pasó por algo”, reflexionó.

La intérprete incluso tomó con humor las decepciones amorosas que tuvo que enfrentar antes de encontrar a Brennan. Cuando le mencionamos aquella frase popular que dice que hay que besar muchos sapos para encontrar al príncipe, respondió sin titubear: “¡Uy, yo besé a todos los sapos del pantano! Soy la sapo lover”.

Aunque por ahora la boda es su prioridad sentimental inmediata, Tefi no descarta convertirse en mamá. Sin embargo, entiende que antes necesitaba construir una relación sana consigo misma. “Necesitaba encontrarme, construirme, quererme y amarme para poder dar amor a alguien más y a los hijos”, ha expresado sobre la posibilidad de tener descendencia.

Por ahora, la cantante quiere disfrutar cada paso de esta nueva etapa. Su carrera musical también atraviesa un momento de crecimiento, con su primer álbum de cumbias y una colaboración con Los Kipus, agrupación emblemática de Perú. Tiene nuevos proyectos por estrenar y una boda que la mantiene ilusionada.

