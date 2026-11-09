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Hollywood

‘Alfalfa’ de ‘Los Pequeños Traviesos’ PIDE AYUDA para mantener a su sexto hijo: “son tiempos difíciles”

El entrañable ‘Alfalfa’ está desesperado porque renunció al dinero y la fama y ahora no tiene cómo mantener a su familia.

Noviembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Alfalfa’ pide ayuda para mantener a su familia.

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“Son tiempos difíciles para todos y no me merezco nada más que nadie”.

Brandon ‘Bug’ Hall, el inolvidable ‘Alfalfa’ de ‘Los Pequeños Traviesos’ enfrenta una complicada situación económica, pues a punto de darle la bienvenida a su sexto hijo, no tiene dinero.

El actor de Hollywood hizo a un lado la vergüenza y decidió recurrir a sus seguidores para pedirles ayuda.

La Exestrella infantil, de 41 años, abrió una campaña en GonFundMe, pues asegura que ya no puede hacerle frente a todos los gastos familiares.

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“Realmente necesito ayuda”, escribió en una petición que sorprendió a quienes lo recuerdan por su famoso papel en la película de 1994.

Hall confesó que lleva seis años evitando pedir dinero y que siempre había considerado su alejamiento de la industria del entretenimiento como una responsabilidad personal. Sin embargo, reconoció que llegó a un punto en el que necesita recurrir a otros.

La mudanza de su familia a una propiedad rural en Arkansas complicó sus finanzas y ahora necesita terminar de acondicionar su nuevo hogar antes de que nazca su sexto hijo.

“Son tiempos difíciles para todos y no me merezco nada más que nadie”, escribió, en un intento por explicar por qué decidió hacer pública su necesidad económica.

Y agregó: “Les pido por caridad, ayuden en lo que puedan, ya se económicamente, compartiendo esto, o con oraciones y sacrificios por la familia Hall-Barnett de la Santa Cruz”.

La historia de ‘Alfalfa’ tiene un giro todavía más curioso: tras haber sido una de las promesas actorales de la década de los 90, Hall hizo un “voto de pobreza” junto a su familia con el que decidió alejarse de la vida de lujos y fama.

En una entrevista con el Daily Mail, aseguró que había renunciado a buena parte del dinero que ganó como estrella infantil y que incluso donó pertenencias a organizaciones benéficas. Su intención, según explicó, era vivir con la menor dependencia posible de los ingresos y aceptar trabajos ocasionales únicamente cuando necesitara cubrir algún gasto.

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“Mi objetivo es llevar una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos. Si surge alguna necesidad económica, aceptaré algún trabajo o haré algún trabajo ocasional para conseguir dinero y cubrir esa necesidad”, contó en su momento.

pide ayuda Dinero hijos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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