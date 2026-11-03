¿Lenny Kravitz FALLECIÓ en impactante accidente de avión?: esto se sabe sobre su supuesta muerte

“Una foto que revelaba que había volado con Lenny”.

Medios internacionales dan cuenta del accidente en el que un avión privado se estrelló cerca del barrio de Cresthaven en Palm Beach. Ante el incidente, en redes sociales comenzó a difundirse la supuesta muerte de Lenny Kravitz.

Y es que reportes afirman que “algunos internautas identificaron erróneamente a la piloto” de la nave “y la vincularon” con el intérprete.

El medio TMZ dijo que la confusión se origino porque la “piloto había publicado previamente una foto que revelaba que había volado con Lenny por una ruta similar a la que tomó el avión siniestrado”.

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Ante los rumores de la falsa muerte de Lenny Kravitz, su equipo se pronunció al respecto: “Los informes son falsos e incorrectos”, señalaron a TMZ.

Al tiempo, la piloto que fue vinculada con el músico, de 62 años, rompió el silencio en TikTok, donde señaló tajante que tampoco era ella quien viajaba en el avión accidentado.

“Me enteré recientemente de que circulan rumores de que yo era la piloto del accidente ocurrido en Palm Beach. Quisiera aclarar respetuosamente que no lo era. Les pido que dejen de especular y difundir información errónea sobre esta tragedia, y que sean respetuosos con los involucrados. Mis condolencias a todos los fallecidos y afectados”, dijo.

¿Cómo ocurrió el accidente en Palm Beach?

Fue el 1 de noviembre, cerca de las 13:00 horas, cuando el Departamento de Bomberos de West Palm Beach informó sobre la caída de un Learjet 60.

Según primeros reportes, el jet volaba de Austin, Texas, y se dirigían al aeropuerto de North Eleuthera en las Bahamas cuando se estrelló contra un árbol.

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En la aeronave viajaban nueve personas, de las cuales el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó su muerte.