Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

¿Lenny Kravitz FALLECIÓ en impactante accidente de avión?: esto se sabe sobre su supuesta muerte

En redes sociales se habla del aparente deceso del músico.

Noviembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lenny-Kravitz.jpg

¿Lenny Kravitz murió en accidente de avión?

YouTube

“Una foto que revelaba que había volado con Lenny”.

Medios internacionales dan cuenta del accidente en el que un avión privado se estrelló cerca del barrio de Cresthaven en Palm Beach. Ante el incidente, en redes sociales comenzó a difundirse la supuesta muerte de Lenny Kravitz.

Y es que reportes afirman que “algunos internautas identificaron erróneamente a la piloto” de la nave “y la vincularon” con el intérprete.

El medio TMZ dijo que la confusión se origino porque la “piloto había publicado previamente una foto que revelaba que había volado con Lenny por una ruta similar a la que tomó el avión siniestrado”.

TE RECOMENDAMOS: Actriz de ‘La cosa más dulce’ podría pasar siete años en la cárcel por “GOLPEAR Y MORDER” a dos azafatas

Ante los rumores de la falsa muerte de Lenny Kravitz, su equipo se pronunció al respecto: “Los informes son falsos e incorrectos”, señalaron a TMZ.

Al tiempo, la piloto que fue vinculada con el músico, de 62 años, rompió el silencio en TikTok, donde señaló tajante que tampoco era ella quien viajaba en el avión accidentado.

“Me enteré recientemente de que circulan rumores de que yo era la piloto del accidente ocurrido en Palm Beach. Quisiera aclarar respetuosamente que no lo era. Les pido que dejen de especular y difundir información errónea sobre esta tragedia, y que sean respetuosos con los involucrados. Mis condolencias a todos los fallecidos y afectados”, dijo.

¿Cómo ocurrió el accidente en Palm Beach?

Fue el 1 de noviembre, cerca de las 13:00 horas, cuando el Departamento de Bomberos de West Palm Beach informó sobre la caída de un Learjet 60.

Según primeros reportes, el jet volaba de Austin, Texas, y se dirigían al aeropuerto de North Eleuthera en las Bahamas cuando se estrelló contra un árbol.

Más noticias internacionales de impacto:
Scream.jpg
Hollywood
Hallan sin vida “EN UN BAÑO” a actor que dio vida al padre de ‘Ghostface’ en la película ’Scream’
C.W. Morgan perdió la vida a los 72 años en Los Ángeles.
Octubre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Michael Douglas revela que intentaron atacarlo durante los Oscar: “APUÑ4LARTE con una aguja infectada con VIH”
Octubre 06, 2026
Hollywood
Jim Carrey se casó EN SECRETO con su novia 32 años menor; hace unos meses hicieron público su romance
Octubre 05, 2026
Hollywood
Hallan SIN VIDA al prometido de Gypsy Rose, el día de su cumpleaños y a 11 años de que ella m4t4ra a su madre
Octubre 02, 2026
Hollywood
Halle Berry es acusada de INTENTAR ASFIXIAR a su hijo de 12 años y exmarido pide custodia completa
Octubre 02, 2026
Dennis-Haskins.jpg
Hollywood
Despiden a Dennis Haskins, el director ‘Belding’ de ‘Salvados por la campana’
Septiembre 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cindy-Crawford-hijo.jpg
Hollywood
Muere el hijo de Cindy Crawford a los 27 años; estuvo en una clínica mexicana intentando SUPERAR ADICCIONES
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalie-Portman.jpg
Hollywood
Natalie Portman se convierte en madre por TERCERA VEZ a los 45 años: “Sé que es un milagro”
Agosto 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bruce willis 71 años (1).jpg
Hollywood
Así lució Bruce Willis en la boda de su hija, a cuatro años de padecer demencia prefrontal
Agosto 16, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Murieron en accidente de helicópteros el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi | VIDEO

En la aeronave viajaban nueve personas, de las cuales el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó su muerte.

Lenny Kravitz accidente aéreo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Meghan-Markle.jpg
Hollywood
Catean bodega del padre de Meghan Markle en Tijuana; investigan ALMACENAMIENTO de p0rn0gr4f1a infantil
Noviembre 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jennifer-Lawrence.jpg
Hollywood
¿Qué le pasó a Jennifer Lawrence? Luce IRRECONOCIBLE en nueva sesión de fotos: “No es ella”
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
patrick stewart.jpg
Hollywood
La frase que Patrick Stewart grabó antes de morir en la película “Avengers Doomsday” y ahora es escalofriante
Octubre 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
patrick-stewart.jpg
Hollywood
Murió Patrick Stewart, actor inolvidable en X-Men y Star Trek
Octubre 29, 2026
 · 
TVyNovelas
Ines-Gomez-Mont.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont SERÁ DETENIDA en cuanto pise México si EE.UU. la deporta; tiene 3 órdenes de aprehensión
La Fiscalía General del la República dijo que Inés es buscada por varios delitos, entre ellos omitir el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
Noviembre 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
derbez-paola-dalay---.jpg
Famosos
Paola Dalay confirma que sale con futbolista César Romo tras confirmar ruptura con José Eduardo Derbez
La joven advierte que NO hubo infidelidad de ninguna de las partes. Solo ya no funcionaban como pareja y ella siguió con su vida.
Noviembre 02, 2026
 · 
TVyNovelas
Sasha-timbiriche.jpg
Famosos
En medio de la polémica por la serie de ‘Timbiriche’, REAPARECE Sasha Sokol en la Formula 1 con su pareja
Sasha posó para las cámaras junto a Alejandro Soberón, con quien mantiene una relación de más de 10 años.
Noviembre 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Suarez.jpg
Famosos
Paola Suárez también consigue ENTRAR A UN REALITY: así la confirmaron en ‘La Mansión VIP’
‘La otra perdida’ es la sexta confirmada del proyecto de ‘HotSpanish’ que se transmite por YouTube.
Noviembre 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez