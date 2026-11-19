“Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”.

En contra del actor Will Smith se presentó una demanda por agresión sexual. La presunta víctima fue identificada como Bilaal Salaam, un antiguo amigo y colaborador.

En su denuncia, el examigo de Smith señala que fue tocado sin su consentimiento durante una fiesta en Hollywood.

Según documentos legales obtenidos por TMZ, los hechos habrían ocurrido en 2019, después del estreno de la película ‘Aladdin’. Y en sus declaraciones, Salaam afirma que se encontraba grabando un video junto al protagonista de ‘Hombres de negro’ cuando éste comenzó a hacer comentarios sobre su aspecto físico.

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Luego, presuntamente Will tocó sus partes íntimas por encima de la ropa, contacto que habría ocurrido alrededor de 10 segundos.

El examigo del protagonista de ‘El Príncipe del Rap’ afirma que, tras lo ocurrido, se disculpó y le mencionó que estaba ebrio; además, le pidió mantener lo ocurrido en absoluto secreto para no afectar su carrera ni su imagen pública.

En tanto, el actor y cantante respondió a través de sus abogados y negó los señalamientos.

“Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”, declaró al portal estadounidense.

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Esta no es la primera vez que Will Smith se ve involucrado en acusaciones de índole sexual. A principios de año, uno de sus exmúsicos lo demandó por acoso sexual, aunque la querella fue desestimada meses más tarde.