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Hollywood

Hallan SIN VIDA al prometido de Gypsy Rose, el día de su cumpleaños y a 11 años de que ella m4t4ra a su madre

Su historia destapó cómo la madre durante años hizo creer que la joven padecía numerosas enfermedades y la sometió a tratamientos que no necesitaba.

Octubre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El padre de la hija de Gypsy Rose fue encontrado sin vida.

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Recientemente se dio a conocer que Kenan Urker, de 34 años, fue hallado muerto en su vivienda en Raceland, Lousiana, justo el día de su cumpleaños. Medios locales, difunden que Gypsy Rose, su prometida, le había enviado un mensaje para felicitarlo horas antes, pero no recibió respuesta.

La causa del fallecimiento permanece bajo investigación. Sin embargo, Gypsy Rose declaró a la revista ‘People’ que cree que pudo tratarse de una sobredosis, aunque dijo desconocer qué sustancia habría consumido y si se trató de un hecho intencional.

“Ken últimamente no se encontraba bien anímicamente”, dijo Gypsy Rose.

TE RECOMENDAMOS: Gypsy Rose, la joven que fue a prisión por matar a su mamá, anunció su primer embarazo

La historia de amor entre Gypsy Rose y Kenan Urker

La pareja se conoció en 2017, cuando ella estaba presa. Él había visto el documental ‘Mommy Dead and Dearest’ y decidió escribirle. Comenzaron a comunicarse y se relacionaron hasta que en 2018 se comprometieron.

Tras varios años separados, retomaron su relación en 2024 y ese mismo año se convirtieron en padres de Aurora Raina Urker.

La historia de Gypsy Rose

El caso de la joven cobró fama después del asesinato de Dee Dee Blanchard, en junio de 2015. Y es que durante años, la madre hizo cree que Gypsy Rose padecía numerosas enfermedades y la sometió a tratamientos y procedimientos médicos que no necesitaba.

Gypsy terminó relacionada con Nicholas Godejohn, quien la ayudó a salir de su historia de abusos y juntos planearon el asesinato de Dee Dee, a quien apuñaló el joven mientras ella dormía.

Gypsy se declaró culpable del asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de 10 años. El caso judicial tomó en cuenta el historial de abuso y control al que había estado sometida. Finalmente, obtuvo la libertad condicional el 28 de diciembre de 2023.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Gypsy Rose le dio la bienvenida a su hija, justo un año después de salir de la cárcel por haber matado a su mamá

El fallecimiento de Ken Urker ahora añade un nuevo capítulo a una historia que comenzó con un crimen, continuó con documentales y dramatizaciones y volvió a la conversación pública por un hecho ocurrido, nuevamente, en el entorno de Gypsy Rose.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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