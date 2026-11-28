El 12 de mayo de 1998 sucedió la ruptura del matrimonio de Mariana Levy y Ariel López Padilla.

Como toda relación, los actores vivieron un proceso de crisis tiempo atrás pero en las páginas de nuestra TVyNovelas quedó el registro de esa fecha como el día en que su ruptura se hizo pública.

Curiosamente, la separación no ocurrió en México sino en Perú, a donde la pareja viajó en aquel 1998 para grabar una telenovela.

A su regreso, nuestra revista documentó el proceso de separación por el que atravesaban, aunque en ese momento no se sabía si era temporal o, como finalmente sucedió, permanente.

“El matrimonio de Mariana Levy y Ariel López Padilla parece resquebrajarse luego de más de tres años de relación, de cuyo amor nació María, de dos años de edad”, se publicó en las páginas de nuestra revista en aquella fecha.

TE RECOMENDAMOS: Tefi Valenzuela vuelve a confiar en el amor y prepara boda con Brennan Sim en Perú

La separación de Mariana Levy y Ariel López Padilla

Su historia de amor había comenzado durante la grabación de la telenovela “Caminos cruzados”, que ambos protagonizaron, solo que el romance se mantuvo reservado hasta que él obtuvo el divorcio de su primer matrimonio.

“Una vez abierta la relación, la pareja derramó miel y dulzura por todas partes, ya que volvieron a trabajar juntos en la obra La bella durmiente, la cual Mariana abandonó debido a su avanzado embarazo”, se explica en la TVyNovelas de la segunda semana de mayo de 1998.

Su enlace civil fue curioso: unos meses después la pareja asistió a Miami como invitada al programa de Cristina, quien en ese momento trajo a un juez para que los casara.

Así fue el rumor de la ruptura en 1998

La relación parecía ir bien desde su boda hasta que Mariana y Ariel regresaron de Perú, donde protagonizaron la telenovela “Leonela”, pues para esos días, en México se extendió el rumor de que se han separado.

Nuestra revista incluso preguntó a la actriz sobre la certeza de la información, pero ella respondió categórica:

“No tengo nada qué decir al respecto”, y al preguntarle si estos comentarios afectaban su carrera, reiteró tajante: “No tengo nada qué decir al respecto”.

Seis meses después de esta publicación, Mariana Levy y Ariel López Padilla concretaron su divorcio.

