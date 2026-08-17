Muere Hayden Panettiere a los 36 años, tras superar adicciones y con su libro en el top 5 de los más vendidos

Parecía que Hayden Panettiere estaba lista para volver a la cima del éxito.
Luego de superar sus adicciones, la actriz de 36 años publicó este año su libro de memorias.
Y hace tres meses informó que el volumen estaba entre los 4 más vendidos según la lista mensual elaborada por el New York Times.
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"¡Ahhhh! ¡En la lista de los más vendidos! ¡Qué aventura tan increíble! ¡Gracias a todos por el apoyo!”, publicó a fines de mayo de este 2026.
Las buenas noticias siguieron para la actriz de “Héroes”, “Nashville” y “Scream”.
El último mensaje de Hayden Panettiere
Apenas hace 4 días, Hayden publicó una foto en la que aparece exultante y feliz en compañía del fotógrafo Randall Slavin.
“Buenos tiempos y buenos amigos”, escribió junto a la imagen.
La revista People consignó que tras la muerte de Panettiere, Slavin le rindió homenaje en sus historias de Instagram, compartiendo la publicación de la estrella y escribiendo:
“Que la paz esté contigo, H.”