Octavo habitante de ‘La Granja VIP’ es un integrante de ‘Caló’: “NUNCA HE ESTADO en un reality”

“Soy una persona pacífica, amistosa, amo los animales, soy defensora”.

Una nueva revelación de granjero se dio este miércoles 19 de agosto. Fue en ‘Venga la Alegría’ cuando del enorme huevo salió el nuevo concursante para ‘La Granja VIP’.

Entre festejos y confeti se reveló al nuevo integrante del reality de TV Azteca, quien forma parte del grupo de pop, rap y hip-hop, ‘Caló’.

Se trata de María Karunna, quien expresó que: “Nunca he estado en un reality, en una casa, pero sí me da nervio pero acepté el reto por la experiencia, conmigo misma. Soy una persona pacífica, amistosa, amo los animales, soy defensora”, comentó.

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Con respecto a los retos del reality, María dijo que de levantarse temprano y las labores “va a estar cansado, hará calor, pero es un desafío muy bueno que hará que salga más grande ahí en espíritu y en corazón”.

Karunna agregó que su mejor arma es ser pacífica, libre y que siempre busca neutralizar cuando hay discordia. “Soy linda, paciente, pero también sé poner límites y ser mamá me ha ayudado mucho”, mencionó.

La intérprete manifestó que una de las cosas con las que no puede es que no la dejen dormir.

“Ese es mi único nervio y lo que podría ponerme así... (sobre comer) como a veces he tenido procesos de dieta o ayunos eso aguanto más, pero si se pasan mis horas de comida eso me pone de malitas”, destacó.

Sobre sus compañeros en ‘La Granja VIP’, se dijo emocionada por conocerlos y comenzar la convivencia.

“Conozco a Kenny es un amor, amiguera, hacer equipo, reír. Ivonne Montero la conozco muy bien, se me hace una mujer admirable, guapa, trabajadora, aún no sé quien más está de mujeres y las quiero mucho”, recalcó.

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Pistas sobre el próximo granjero

Tras su presentación, la producción reveló del noveno integrante: una bola disco y diamantes.