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Hollywood

Hayden Panettiere escondió que HABÍA REGRESADO CON SU EX, quien fue arrestado por golpearla

A la actriz le pidieron que ocultara su romance para salvar su carrera y un día después de que viajaron juntos, murió.

Agosto 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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A Hayden Panettiere le pidieron que ocultara su relación con Brian Hickerson.

Getty Images

“Estoy saliendo a la luz con la verdad sobre lo que me sucedió con la esperanza de que mi historia empodere a otros en relaciones abusivas para obtener la ayuda que necesitan y merecen”.

Han salido a la luz nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, luego de que fue encontrada muerta en una residencia en Greenville, Carolina del Sur, el pasado domingo 16 de agosto. Tenía 36 años.

Y es que Hayden mantenía en secreto algo que su propio equipo le había pedido esconder.

La actriz había retomado su noviazgo con Brian Hickerson, el hombre que en 2019 y 2020 había sido arrestado por golpearla, y tenía ocho cargos que incluían violencia doméstica e intimidación de testigos, según TMZ.

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De acuerdo al medio de comunicación, públicamente la pareja aparentaba distancia mientras ella promocionaba su libro ’This Is Me: Reckoning’, sin embargo, en privado seguían estando juntos.

Fue el 15 de agosto pasado cuando volaron de Los Ángeles a Greenville y al día siguiente Hayden fue hallada muerta.

Brian estaba en la escena cuando llegaron los organismos de emergencia, según un informe policial. Zach Hickerson, hermano de Brian también estaba presente. El novio de la actriz habría mostrado a la policía una “bolsa de medicamentos” que la estrella estaba tomando.

Las autoridades confirmaron que Hickerson estaba con Panettiere en el momento de su muerte. La estrella fue relacionada por primera vez con él en 2018 y desde entonces habían sostenido una relación “intermitente”.

Durante su relación de varios años, Hickerson fue arrestado numerosas veces, por cargos que incluyen violencia doméstica en 2019 y 2020. Panettiere describió más tarde el período como “un tiempo muy oscuro y complicado en su vida”, ya que estaba luchando en privado con la adicción al alcohol y los opioides.

Tras el arresto de Brian en 2020 por ocho cargos de violencia doméstica, Panettiere emitió un comunicado.

“Estoy saliendo a la luz con la verdad sobre lo que me sucedió con la esperanza de que mi historia empodere a otros en relaciones abusivas para obtener la ayuda que necesitan y merecen”, dijo. “Estoy preparada para hacer mi parte para asegurarme de que este hombre nunca vuelva a lastimar a nadie”.

Un amigo de Hayden compartió el conmovedor último mensaje de texto que ella le envió antes de su muerte. La actriz “lamentó” no ser la “madre que quería ser” para su hija Kaya, de 11 años, después de renunciar a la custodia.

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Los audios del despacho policial mencionan una posible sobredosis, pero la causa oficial sigue sin determinarse mientras el Departamento de Policía y la Oficina del Forense investigan qué ocurrió esa noche.

Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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