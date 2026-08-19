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Productora de La Casa de los Famosos México DESMIENTE a Aarón Mercury sobre supuesto VETO

El influencer y actor dijo que no lo han invitado, pero Rosa María Noguerón dice lo contrario.

Agosto 19, 2026 • 
TVyNovelas
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Aarón Mercury y Rosa María Noguerón

Octavio Lazcano

Desde que salió de La Casa de los Famosos México, se desataron las críticas de los fans de Aarón Mercury sobre si realmente los votos evitaron que llegara a la final. Desde entonces, se rumora que la relación del actor con la producción no es buena, y este 2026 volvió la controversia.

Y es que Masad Altamami evitó mencionar en voz alta el nombre de Aarón Mercury y los fans intuyeron que el influencer estaría vetado del reality show.

La pregunta llegó hasta Aarón, y él admitió que volver a los foros de La Casa “no sería lo ideal”.

“Le tengo aprecio a La Casa de los Famosos México... Aunque sí se me hizo raro esa vez que Masad estaba diciendo mi nombre pero no lo quería pronunciar. Yo creo que sí les dijeron de no mencionarme y como que la gente se dio cuenta”.

“Todo está muy raro, y siento que no es mi lugar ahí, pero yo aprecio a La Casa de los Famosos México por todo lo que me ha dado. Yo no tengo resentimiento de nada ni a nadie”, dijo Aarón Mercury a Eden Dorantes.

Pero, ¿Qué dijo la productora de la Casa?

Rosa María Noguerón está al tanto de las especulaciones. En un en vivo de Wendy Guevara con ElmoJon, fue directa y a la yugular:

“Aaron estuvo invitado para venir este domingo. Primero nos había dicho que sí y después nos canceló. Entonces no entiendo por qué puede pensar eso él”.

“Lo hemos invitado a otros programas y no ha podido... A lo mejor es él quien nos tiene vetados a nosotros, ¿verdad?”, dijo Rosa María Noguerón.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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