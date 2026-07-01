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Juan Diego Covarrubias CONFIRMA DIVORCIO de Renata Haro, la defiende y niega infidelidad

Y la esposa asegura que pidió la disolución del matrimonio hace varios meses.

Julio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirman que se están divorciando.

Instagram

“La gente que ha vivido un divorcio sabe lo difícil que es... y ahora agrégale que tenemos tres hijas”.

Desde hace varias semanas comenzaron las especulaciones en torno a la separación y el probable fin del matrimonio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro. La pareja comenzó a dejar señales de una separación, pero no había nada oficial.

Ahora, en pleno partido de México contra Ecuador, la influencer fue vista con otro hombre por lo que se desató la polémica sobre una posible infidelidad. Ante la ola de comentarios, Renata publico un TikTok para aclarar los hechos.

“Al parecer la gente piensa que viví mi momento Coldplay ayer, pero la diferencia es que yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses“, explicó.

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@renataharo22

♬ sonido original - Renata Haro

Al tiempo reconoció que no han sido tiempos fáciles, pero que prefirió mantener en la intimidad su proceso por el bien de sus hijas.

“La gente que ha vivido un divorcio sabe lo difícil que es... y ahora agrégale que tenemos tres hijas“, comentó. Al tiempo, añadió que “yo no estoy siendo infiel de ninguna manera”.

Haro indicó que llegó al estadio acompañada de sus amigas y que el hombre con el que apareció conversando era una persona que recién conoció. “A este no lo conocía y no es ningún delito hacer un amigo en el estadio“, aseguró.

En su mensaje, Renata desveló que su prioridad son sus hijas y que “hay cosas que quiero mantener privadas, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que lastime a mis hijas”.

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Por su parte, Juan Diego Covarrubias reaccionó a la polémica que envolvió a su exesposa y pidió que “ya no me manden ni la foto ni el video, please. Dejemos vivir. Igual los quiero, aunque sean metiches”.

Asimismo, publicó un video pidiéndole al público que dejara en paz a Renata. Indicó que no hubo infidelidad por ninguna de las partes y que no ha hablado por un “convenio de confidencialidad que no se respetó”.

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“Aclarar que no hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Desmentir eso del tercero en discordia. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera. No la tienen que atacar de esa manera”.

Finalmente, dijo que ambos acordaron tener una relación cordial por el bien de sus pequeñas.

Juan Diego Covarrubias Renata Haro divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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