¿De qué murió Hayden Panettiere? Surgen TEORÍAS CONSPIRATIVAS alrededor de su deceso

El domingo 16 de agosto sorprendió al mundo del entretenimiento la muerte de la actriz de 36 años, Hayden Panettiere, quien era reconocida por sus trabajos en ‘Heroes’, ’Nashville’, ‘Scream’ y ‘Malcolm el de en medio’.

Panettiere estaba feliz pues había superado adicciones y su libro de memorias estaba entre los 4 más vendidos según el New York Times, sin embargo, el deceso de la estrella llegó.

Un día después del fallecimiento, surgen nuevos detalles sobre los últimos momentos de Hayden, quien fue hallada sin vida en una residencia de Greenville, Carolina del Sur.

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Según el Departamento de Policía, oficiales y el servicio médico respondieron a un reporte de una “mujer inconsciente”. La llamada al 911 fue realizada por una amiga de la actriz.

En tanto, trascendió que en un audio, obtenido por ‘People’ y ‘TMZ’, se mencionaron los términos “sobredosis” y “paro cardíaco” mientras se trasladaba al lugar de residencia.

Los paramédicos habrían aplicado un soporte vital cardiaco avanzado, lo que significa reanimación cardiopulmonar (RCP) con medicamentos, tubos respiratorios y monitoreo del ritmo cardíaco.

Después de realizar las maniobras de reanimación, Panettiere fue declarada muerta en el lugar.

Un representante de la actriz señaló a ‘People’ que, aunque aún no cuenta con información completa, todo indica que se trató de una sobredosis. Sin embargo, la causa oficial de muerte será determinada después de una autopsia.

¿Su libro reveló algo que Hollywood quería ocultar?

A través de redes sociales crecen las dudas y la teoría conspirativa por el deceso de Hayden Panettiere. Y es que hace tan sólo 3 meses decidió contar su experiencia en Hollywood.

Hayden comenzó su carrera cuando apenas era una niña, primero en comerciales y después en el cine y televisión. Faltó a la fama en 2006 con ‘Heroes’, donde interpretó a ‘Claire Bennet’, una porrista de preparatoria con el poder de regenerarse.

Luego llegó su protagónico con ‘Nashville’ y en Latinoamérica se dio a conocer por ser la amiga de ‘Malcolm el de en medio’, y así fue creciendo pese a que tuvo poca actividad en los últimos años.

De acuerdo con teorías de internet y redes sociales, su fallecimiento se habría dado debido a su libro. En él relata sus memorias y experiencias como estrella infantil, su vida en Hollywood y diferentes momentos personales.

Asimismo, explotó una bomba cuando Hayden describió que en un momento una “amiga de confianza” la invitó a estar en un yate con un rockero famoso que intentó abusar de ella. Pero no sólo fue eso, también mencionó que tuvo que luchar contra él y esconderse el resto de la noche.

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Ahora miles de usuarios mencionan que en realidad su muerte no fue por “abuso de sustancias” sino que fue asesinada por la élite de Hollywood en la que miles de artistas y políticos reconocidos mundialmente, cometen atrocidades y abuso de menores.