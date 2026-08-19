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Participante de ‘MasterChef 24/7’ pierde PARTE DEL DEDO tras cortarse con un cuchillo

Ante los nervios de la competencia, ‘Antrax’ se apresuraba a cortar cebolla cuando sufrió un accidente.

Agosto 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Dedo-Masterchef.jpg

‘Antrax’ cortaba cebolla a gran velocidad en ‘MasterChef 24/7' cuando se cortó un pedazo de dedo.

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“En el momento el sentimiento era de ‘quiero curarme en mi casita’ y de ahí en fuera sentir que me gana la emoción”.

Los nervios se apoderaron del concursante ‘Antrax’ al interior de ‘MasteChef 24/7’ y durante una de las recientes pruebas en la que la velocidad y la agilidad sería clave de su victoria, sufrió un grave accidente.

Y es que mientras usaba un cuchillo se cortó un pedazo de dedo.

El estrés del momento fue lo que llevó al participante del reality de cocina a apresurarse, sin sospechar que los afilados cuchillos le jugarían en contra.

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Luego del incidente, el creador de contenido tuvo que alejarse de la estación para pedir atención médica de urgencia y al mostrar su dedo se observa que perdió parte de la uña y el dedo, por lo que tuvo que ser trasladado a una ambulancia fuera del foro de televisión.

Tras un breve tiempo y pese a la gravedad de sus heridas, ‘Antrax’ decidió volver a la competencia, lo que lo llevó a tener el reconocimiento tanto de los chefs como de sus compañeros.

Aunque ‘Antrax’ dijo que se encuentra bien de salud y que se recupera favorablemente, en una conversación con sus compañeros se sinceró y destapó haberse sentido mal por el platillo que presentó a los jueces. Además, el influencer expresó que pensó en abandonar la competencia para recuperarse en su casa.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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“En el momento el sentimiento era de ‘quiero curarme en mi casita’ y de ahí en fuera sentir que me gana la emoción”, declaró ‘Antrax’ al recordar que no pudo contener el llanto por el platillo que entregó a los chefs tras perder parte de su dedo.

MasterChef Accidente
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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