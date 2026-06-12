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Marichelo y Jorge D’Alessio firman su DIVORCIO en silencio: “y no existe ninguna reconciliación”

La pareja se reunió para ver el partido de la Selección Mexicana y ante rumores de que volverían ya contaron lo que nadie sabía: finiquitaron su matrimonio en silencio.

Junio 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Marichelo anunció su divorcio de Jorge D’Alessio tras 15 años casados.

Instagram

“Entre Jorge y yo no hay nada ni habrá nada más que eso, una relación con respeto y cariño por mis hijos siempre”.

En secreto y sin más aspavientos, Marichelo y Jorge D’Alessio ya le pusieron fin a su matrimonio por la vía legal. Y es que entre rumores de que podía haber una reconciliación entre la pareja, mejor confirmaron que ya están divorciados.

Desde su separación, por una presunta infidelidad del músico de ‘Matute’, se ha planteado la posibilidad de un regreso, pues en un par de momentos se les ha visto juntos.

De hecho, el día de ayer, 11 de junio, cuando se llevó a cabo el partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, la hermana de Anahí y el hijo de ‘La Leona Dormida’ volvieron a estar juntos.

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Fue el propio Jorge quien en una de sus historias de Instagram compartió que se encontraba junto a su ahora exesposa y su hija mayor Ana Pau, además de un nutrido grupo de amigos con quienes disfrutaron del partido.

“Sólo porque el futbol nos une, la estamos pasando muy bien en familia”, dijo D’Alessio.

El cantante aparece junto a su hija en el clip y de inmediato gira la cámara para enfocar a Marichelo. Al tiempo, expresa: “Ah, caray. Buenas tardes. ¿Qué pasó flaquita? Gracias por invitarme”, dice.

Varios usuarios y medios de comunicación ya planteaban que la pareja estaba, de nuevo, dándole otra oportunidad a su relación sentimental, pero no fue así.

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La exactriz y empresaria envió un mensaje a la conductora Mónica Castañeda, de ‘Ventaneando’, quien leyó la contundente confirmación.

“Les quiero decir que Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación. Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos y por ellos todo, pero entre Jorge y yo no hay nada ni habrá nada más que eso, una relación con respeto y cariño por mis hijos siempre”, indicó.

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Cabe recordar que fue a finales del mes de marzo cuando comenzaron las especulaciones en torno al fin del matrimonio de Marichelo y Jorge D’Alessio, y en los siguientes días, se confirmó la separación.

La pareja se ha guardado los verdaderos motivos de su truene y desde su distanciamiento, ambos han manifestado que lucharán por su familia siempre aunque ya no estén juntos.

Marichelo JORGE D’ALESSIO divorcio No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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