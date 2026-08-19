Reaparece mujer que SE ROBÓ A UN BEBÉ en una bolsa de regalo del Hospital General hace 17 años

Hace 17 años, Eleonor Alejandra Marín Mendoza robó a un bebé dentro de una bolsa de regalo del Hospital General de la Ciudad de México. Ahora, su caso vuelve a tomar relevancia por un documental que cuenta su historia.

‘Un hijo propio’ retrata lo que vivió Marín Mendoza al salir de Santa Martha Acatitla y el rol que tiene en la vida del hombre con quien planeó formar una familia.

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El material fílmico cuenta cómo en 2009, Alejandra se llevó al recién nacido del hospital. Guiada por la presión de su esposo Arturo y otros familiares para que se convirtiera en madre, y luego de sufrir varios abortos, la mujer terminó tomado decisiones que nunca imaginó.

De acuerdo a lo que relata Alejandra, tras perder a su tercer bebé conoció a Mayra, una mujer embarazada que no quería ser madre y que le habría ofrecido regalarle a su bebé.

Ante su panorama, decide no revelar su pérdida y finge un embarazo esperando al final tener al bebé de Mayra, sin embargo, el día del alumbramiento las cosas se complicaron, por lo que sale del hospital con el recién nacido en una bolsa.

Luego fue arrestada junto a su esposo y ella estuvo cerca de 13 años en prisión.

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El documental incluye testimonios de Mayra, madre biológica del bebé, quien da una versión completamente diferente a lo ocurrido, así como grasientos de archivos judiciales y mediáticos.