Hermana de Yolanda Andrade admite que “puede ser su última Navidad” y que COMPRÓ NICHO en la Basílica

“La visión ahora es: lo que tú desees, y si crees que esta va a ser su última Navidad o tu último chile relleno de queso, disfrútalo”.

En medio del complejo panorama de salud que enfrenta Yolanda Andrade, su hermana Marilé compartió detalles sobre cómo la familia ha aceptado la enfermedad en sus distintas etapas. También confirmó que la conductora ya compró un nicho en la Basílica de Guadalupe.

Marilé platicó con los medios de comunicación y expresó que Yolanda quiere que sus restos reposen en la Plaza Mariana junto con los de su mamá, aunque ella ha manifestado que prefiere descansar en su casa de Sinaloa.

“Yo la verdad no me meto mucho en esos temas y son muy delicados… lo que si les puedo decir es que Yolanda tiene un nicho ahí en la Basílica. Sí, ahí compró un nicho y bueno, donde quiere que esté ella y tal vez mi mamá, pero bueno, mi mamá quiere quedarse allá en la casa de mi abuela en Culiacán”.

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Los dichos de la hermana de Yolanda llegan luego de que la propia presentadora de televisión ha expresado mensajes que sus allegados interpretan como posibles despedidas.

Al tiempo, Marilé manifestó que antes intentaban contradecir a ‘Joe’ o buscar palabras de aliento y ánimo, sin embargo, han optado por acompañarla aceptando sus emociones.

“Antes le decíamos ‘tienes toda la vida por delate’, pero eso también cansa. La visión ahora es: lo que tú desees, y si crees que esta va a ser su última Navidad o tu último chile relleno de queso, disfrútalo. Ha sido un aprendizaje brutal, acompañar a mi hermana en este proceso, también he aprendido a ser más paciente, amorosa, empática”.

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Los cercanos a Yolanda continúan enfocando su energía en respaldar cada una de sus decisiones y agradecen las muestras continuas de afecto que el público y los medios de comunicación han mantenido hacia ella.