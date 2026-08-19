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Raquel Bigorra habla por primera vez de la muerte del hijo de Aylín Mujica y revela por qué GUARDÓ SILENCIO

La cubana viajó junto a su esposo a Miami para acompañar a su hijastro, hermano de Mauro.

Agosto 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Raquel Bigorra recuerda a Mauro, el hermano de su hijastro Alejandro.

YouTube/Instagram

“Lo quisimos mucho en vida”.

La actriz y conductora Raquel Bigorra rompió el silencio y habló de la trágica muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de Aylín Mujica y hermano de su hijastro Alejandro Gavira.

La presentadora manifesto que, tras enterarse de lo sucedido, tanto ella como su esposo y su hija volaron a Miami para apoyar a la familia y ser solidarios ante su pérdida.

“Fuimos a Miami para darle apoyo y nuestro amor como familia, porque es un chavo que perdió a su hermano. (Ahorita) nuestra mayor preocupación es '¿cómo está Alejandro?’”, dijo a ante la pren.

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La cubana indicó que hicieron a un lado todas sus actividades para trasladarse al lugar donde reside el hijastro de Bigorra. “Dejamos todo y fuimos los tres, para que su hermana también estuviera con él y enseñarle nuestro amor, que sabe que es incondicional”, agregó.

Desde el deceso de Mauro, el pasado 17 de julio, a consecuencia de un paro cardiaco, Raquel había preferido no hablar públicamente sobre lo ocurrido y es que, según contó, este tipo de noticas generan interés y no quería que se perdiera el foco sobre la familia y su duelo.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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Al recordar a Mauro, Bigorra afirmó que fue un joven muy amado y lamentó su ausencia.

“Lo quisimos mucho en vida y más ahora que ya no está presente”, expresó, antes de reconocer que, pese al dolor, “la vida sigue”.

Raquel Bigorra Aylín Mujica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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